Kryeministri i Maqedonisë veriore Zoran Zaev ka deklaruar se marrëveshja në Tiranë me Serbinë po jep tashmë rezultate dhe këtë marrëveshje do ta ndjejnë të parët ata që kalojnë në kufirin Preshevë – Tabanoc.

Ai ka thënë se drejtoratet e doganave të Maqedonisë dhe Shqipërisë do të nënshkruajnë marreveshjen ne Beograd për vendkalimet kufitare në të cilat nuk do të ketë ndalesa siç është bë me Serbinë në Tabanoc.

Në shkurt do të nënshkruhet memorandumi i cili nënkupton bashkimin e procedurave për lejen e punës për të gjithë qytetarët dhe të gjitha shtetet e rajonit gjegjësisht përputhja e programeve të tri shteteve që do të shkurtoj procedurën për marrjen e lejen e qëndrimit dhe vizën e punës.(presheva.com)