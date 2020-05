Për qytetarëve të Sërbisë të cilët janë paraqitur për ndihmën shtetërore prej 100 eurove sot do të fillojë pagesa, e cila tashmë iu është paguar pensionistëve dhe përfituesve të ndihmës sociale.

Paratë do ti paguhen në llogaritë e rreth gjysmë milioni qytetarëve çdo ditë, dhe me këtë dinamikë, pritet që të gjitha pagesa për ata që kanë aplikuar për ndihmë të kryhen deri në 1 ose 2 qershor.

Afati i fundit për aplikime është 5 qershor ndërsa për pagesë afati është dy ditë më vonë, gjegjësisht ata të cilët aplikojnë deri më 5 qershorë pagesa m,und ti kryehet deri më 7 qershorë.

Qytetarët mund të aplikojnë përmes portalit të Administratës së Thesarit online në adresën idp.trezor.gov.rs ose përmes qendrës së kontaktit në numrin e telefonit pa pagesë 0800 101 100.

Ministri Sinisha Malli njoftoi në profilin e tij në Instagram se 4 milion qytetarë të moshës madhore kanë aplikuar për ndihmë deri të Shtunën.

Ata që nuk kanë llogari bankaree të hapur me automatizëm do ti hapen llogarit e dedikuara në bankën e tyre të zgjedhur, ndërsa ata që kanë një të tillë paratë do ti rrjedhin në llogarit ekzistuese./presheva.com/