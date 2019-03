Një shtetas i Bosnjë dhe Hercegovinës (51) sot do të deklarohet para një gjykate në qytetin austriak të Linz për vjedhjen e 100,000 eurove, në një grabitje që ai kreu në degën e Bankës Sparkasse vitin e kaluar. Sipas mediave boshnjake, , një veprim të tillë, ai e kishte ndërmarrë bashkë me një person tjetër. Ai e bëri atë me një person tjetër, të dy të maskuar në degën e sipërpërmendur. Pas grabitjes ka qenë një grua që ka aktivizuar alarmin. Hajdutët, sipas mediave, u arrestuan katër muaj pas kësaj grabitje, pak pasi kishin ikur për në Slloveni. Nëse shpallen fajtor, ata rrezikojnë të dënohen me 15 vjet burg.