Gjërat e qëllimet pozitive i mbështet edhe natyra. Rrezet e diellit në këtë fillim vjeshte ndriçonin në fytyrat e gëzuara të studentëve, prindërve, stafit akademik e administrative sepse datën e 13 tetorit po e inauguronin objektin e ri universitar.

Pas një pune sistematike disa vjeçare të koordiantorit Kujtim Sadriu, me bashkëpuntorët e tij u arrit që në prani të qindra mysafirëve të mbahet një ceremony festive për arritjen e fundit të fillimit për hapsira të reja me dedikim arritjen e dijes dhe mësimnxënies.

Fillimisht ky një objektiv të qartë. Së dyti, gjej mjetet për ta arritur. Së treti përshtat mjetet thoshte Aristoteli.

Emocionet kishin ngërthyer të gjithë protagonistët e ngjarjes. Mirëpo, me një fjalim përshëndetës për të pranishmit folën koordinatori Kujtim Sadriu dhe bashkëfinancuesi Vullnet Rustemi, presidenti i Universitetit Internacional të Novi Pazarit dhe njëherit deputet popullor Muhamer Zukurliq, kryetari komunës zoti Shqiprim Arifi, Rektori Universitetit INP Sead Beqiroviq. Të gjithë këta folës para masës drejtuan mesazhe urimi, motivimi dhe inkurajimi për studentët dhe gjithë të rinjët e Preshevës.

Ky objekt universitar është hap konkret për rritjene cilësis së punës arsimore. Përmes pamjeve nga fotografit dhe materjaleve tejra promovuese ju faleminderojm e u jemi mirënjohës të gjithë, pop o, të gjithë atyre që edhe me një fjalë pozitive kanë ndihmuar dhe mbëshetur deri më tani arsimimin e lartë “Universitetin Internacional të Novi Pazarit dega në Preshevë”.