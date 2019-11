Qendra Albanian Excellence në bashkëpunim me Bibliotekën e qytetit “Mehmet Jusufi”, shpallin konkurs për botimin e dy Antologjive që do të përfshijnë tregime dhe poezi nga fëmijë të talentuar, mosha 8 deri në 14 vjeç .

Shkrimet e tyre që kanë poezi ose prozë duhet t’i dorëzojnë në email adresat:

albexcellece@gmail.com dhe bibliotekapresheve@yahoo.com

Pas grumbullimit të shkrimeve, juria do të bëjë përzgjedhjen e poezive dhe prozave më të mira të fëmijëve të talentuar dhe do të mundësojë botimin e dy librave të cilat do të jenë falas .

Afati i dorëzimit të poezive dhe të prozave është data 15 dhjetor./presheva.com/