Marrja e gjumit cilësor është shumë e rëndësishme për të gjithë ata që kenë një jetese të shëndetshme. Por për fat të keq, shumë njerëz zgjohen vazhdimisht në mes të natës për shkak të gërhitjes së partnerit të tyre, gjë që mund të çojë në probleme serioze shëndetësore në afat të gjatë. Nëse ka një gjë që shqetëson të gjithë partnerët, ajo është gërhitja.

Mungesa e gjumit mund të shkaktojë probleme të shumta shëndetësore, përfshirë presionin e lartë të gjakut, diabetin, sëmundjet e zemrës, shtimin në peshë, etj. Shumë studime gjithashtu vërtetuan se mungesa e gjumit mund të ketë një efekt negativ në të menduarit dhe funksionin konjitive.

Si të ndaloni gërhitjen?

Kryesisht, kongjestioni i hundës është shkaku më i rëndësishëm i gërhitjes kronike. Ndërtimi i mukusit në fytin tuaj dhe pasazhet e hundës mund të shkaktohet nga shumë faktorë të ndryshëm, duke filluar nga alergjitë, deri te infeksionet e hundës, deri tek ftohja e zakonshme. Të heqësh qafe këtë mukozë është një nga mënyrat më të mira për të zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme ose edhe për të parandaluar gërhitjen e mëtejshme.

Si mund të ndihmojnë lëngjet?

Në ditët e sotme, pirja e lëngut natyror konsiderohet si një nga mënyrat më të mira për të përmirësuar ushqimin dhe shëndetin e një personi. Është një metodë e thjeshtë që do t’i mbajë rrugët e ajrit të pastëra dhe do të zvogëlojë bllokimet. Kjo për shkak se lëngjet e freskëta janë të pasura me vitamina dhe minerale që forcojnë sistemin imunitar.

Në fakt, të paturit e një sistemi imunitar që funksionon mirë mund të shmangë gërhitjen duke zvogëluar rrezikun tuaj për viruset që shkaktojnë kongjestion të hundës. Përveç kësaj, një sistem imunitar i shëndetshëm parandalon gjithashtu zhvillimin e alergjive që kontribuojnë në ndërtimin e mukusit.

Ushqimet që duhen shmangur gjatë ditës

Ju mund të zvogëloni rrezikun e grumbullimit të mukusit nëse ndaloni së ngrëni ushqime të skuqura, ushqime të përpunuara / të rafinuara, çokollatë, produkte të qumështit dhe produkte sheqeri. Duhet të shmangni gjithashtu alkoolin dhe cigaren.

Përveç shmangies së ushqimeve të përmendura më lart, ne ju rekomandojmë të pini këtë lëng të thjeshtë që ndihmon në uljen e bllokimeve të hundës. Konsumimi i rregullt i këtij lëngu gradualisht do të zvogëlojë gërhitjen tuaj dhe partneri juaj do t’ju falënderojë për gjumin e natës së mirë!

Receta

Përbërësit:

-4 karota të mëdha

-1 rrënjë xhinxheri

-1 mollë

-Një shtrydhje e limonit

Udhëzime:

Përzieni të gjithë përbërësit bashkë në një blender. Pijeni disa orë para se të flini.

Pse duhet ta marrim këtë përbërës?

Përmbajtja e lartë e vitaminës C në limon mund t’ju ndihmojë të pengoni një ftohje apo grip të rrezikshëm. Pirja e më shumë lëngjeve ndihmon në hollimin e mukusit dhe sinuseve të pa bllokuara.

Një pjesë tjetër e kësaj përzierje që është xhenxhefili, i cili është përdorur herë pas here për të trajtuar një sërë sëmundjesh. Mund të ndihmojë për të lehtësuar problemet me sinuset.

Uthulla e mollës dhe karrotat përdoren për të ndihmuar pastrimin e pasazheve të hundës dhe për të bërë një gjumë më të mirë të natës.

Ky lëng gjumi mund t’ju ndihmojë të ndaloni gërhitjen në një mënyrë natyrale!