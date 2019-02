Ndonjëherë vjen papritur nostalgjia për filmin, teatrin, muzikën, artistët dhe kuturën e para viteve 90 dhe fëmijërinë tonë, ndaj vendosëm që përmes një serie artikujsh të përditshëm të rikujtojmë të shkuarën dhe traditat e vjetra.

Mirë se vini në ‘Javën e nostalgjisë shqiptare’! Me siguri të gjithë jeni nostalgjikë për objektet e vjetra të shtëpisë, që i keni përdorur për vite me rradhë para se të vinit tek televizori me ekran të sheshtë, kondicioneri, kompjuteri, soba me energji elektrike, etj.

“Xing.al” sjell më poshtë për ju objektet e vjetra të cilat tashmë nuk përdoren më, por që me siguri secili prej jush i ka pasur në shtëpi.

Mobilimi i shtëpisë: Televizorët dhe radiot e kohës “Lura” apo “Iliria.

Sënduk- kuti druri e mbyllur me dryn që shërbente për të mbajtur sende të ndryshme apo rroba