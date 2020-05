Epidemiologu Predrag Kon tha se nuk është e pamundur që koronavirusi të ishte i pranishëm në vendin tonë në dhjetor, dhe nëse është e vërtetë sigurisht që ka qarkulluar sporadikisht.

“Nëse ai do të kishte qenë masivisht i pranishëm tek ne, ne do ta kishim zbuluar më herët virusin. Do ta kishim njohur me numrin e atyre që janë të sëmurë të ngjashme me gripin dhe kjo nuk është parë, tha Kon për RTS këtë mëngjes./presheva.com/