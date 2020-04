Pacientët tek të cilët është konfirmuar se janë pozitiv me CoVID-19 nuk mund të trajtohen më me vet izolim në shtëpi.

Në përputhje me protokollet aktuale të trajtimit, pacientët që janë pozitivë në CoVID-19 do të dërgohen në CoVID spitalet sipas territorit dhe shpërndarjes rajonale (jugu i Serbisë në Nish – Çair).

Deri tani pacientat që kanë pasë simptome të sëmundjes apo edhe kanë pas gjendje të lehtë klinike janë shëruar në shtëpi./presheva.com/