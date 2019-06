Nëse e keni parë dokumentarin e HBO, “Game of Thrones: The Last Watch”, e bërë nga ekspertët teknikë dhe producentët në lidhje me realizimin e dramës masive, me siguri që e kuptoni më së miri punën e artistëve të grimit

Falë tyre, pamja e aktorit/es mund të ndryshojë 180 gradë, ndonjëherë edhe përtej pritshmërive.

Në vijim gjeni një listë me disa nga aktorët dhe rolet e tyre, antagoniste ku vështirë të besohet se bëhet fjalë për të njëjtin person.

1. Harry Treadaway — Mr. Mercedes

2. Oscar Isaac — Ex Machina

3. Michael Pitt — Ghost in the Shell

4. David Tennant — Harry Potter and the Goblet of Fire

5. Ross Marquand — Avengers: Infinity War

6. Bill Skarsgård — It

7. Neil Patrick Harris — Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events

8. Harry Lloyd — Game of Thrones

9. Jonas Dassler — The Golden Glove

10. Iwan Rheon — Game of Thrones