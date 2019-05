Iftari i parë i organizuar nga BIPMB me dhjetra nxënës të shkollës së mesme “Sezai Surroi” në Bujanoc ka lënë të zhgënjyer pjesën dërmuese të nxënësve të cilët në një bisedë për presheva.com kanë thënë se janë tejët të zhgënjyer me këtë gjest dhe se ndjehen të diskriminuar në këtë muaj të Solidaritetit. “Është shumë e padrejtë që të dalin në media dhe të thonë se kanë organizuar iftarë me nxënësit e shkollës së mesme “Sezai Surroi”, edhe ne jemi pjesë e kësja shkolle edhe ne kemi Ramazan, por një institucion fetarë të veprojë në këtë mënyrë duke ftuar në iftarë disa nxënës ndërsa shumicën dërmuese ti anashkalojë kjo tregon se sa jemi solidarë dhe human, sidomos persona të caktuar në BIPMB” kështu i kanë thënë presheva.com 5 nga nxënësit e kontaktuar të cilat as që ishin në dieni se BIPMB kishte organizuar iftarë më 10 maj për ata. Presheva.com ka kontaktuar edhe udhëheqësinë e shkollës të cilët janë në dieni për këtë organizim por që nuk pajtohen me marketingun që i ka bërë BIPMB, se “iftari është organizuar me nxënësit e shkollës së mesme”, sepse kjo fjali nënkupton të gjith nxënësit e jo një numër të caktuar. Presheva.com ka tentuar të kontaktojë me sekretarin e BIPMB-së Refik Memetin organizatorë i këtij iftari për të marrë informata të hollësishme por një gjë e tillë ka qenë e pa mundur. Ky i fundit për mediat lokale ka cituar një hadith të transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi, Pejgamberi (a.s.), “na tregon se Allahu (xh.sh.), ka thënë: “Dhuro o robi Im, sepse Unë do të jap ty edhe më shumë begati”, ështe shprehur Refik Memeti, sekretar i BIPBM-së, i cili këtë iftarë e ka konsideruar “Madhështorë”, por në baz të cilave kriteriume janë selektuar nxënësit për iftarin e BIPMB-së kjo mbetet një sekret i këtij institucioni fetarë./presheva.com/