Këshilltarët e kuvendit komunal janë të lirë të mbështesin të mirën, stabilitetin, progresin, projektet, nismat që janë bërë si ato teknike dhe politike. Ata janë të vetëdishëm se tani e tutje duhet të mbështesit programin e pushtetit shumicë të APN-së sepse ky është pushteti lokal më me transparencë, pushtet me investime më të larta, me buxhet progresiv, subvencione në biznese, krijimin e vendeve të reja të punës. Kjo e bënë ndryshe nga pushtetet e kaluara ka thënë kështu në intervistën për preshevacom, kryetar i komunës, Shqiprim Arifi .

Ai ka ftuar opozitën që të kenë rolin më konstruktiv gjatë punës së kuvendit sepse në këtë mënyrë do të ndihmojnë pushtetin lokal që të jenë më efikas. Opozita dhe bizneset që financojnë partitë opozitare ato me inicialet S.B dhe A.C të mos bëjnë presione tek këshilltarët shumicë siç po ndodh kohën e fundit në Preshevë por duhet rrespektuar vullnetin e tyre politik-ka thënë Arifi./presheva.com/