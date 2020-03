Smartfonët e Oppo Reno janë të njohura për mundësinë e zmadhimit të fotografive, si dhe për mbushje te shpejtë të baterisë, ndërsa modeli Reno3 Pro është vetëm për selfie.

Me kamerë 44 megapixel për selfie, që mund të realizojë fotografi me kualitet të lartë edhe në errësirë, Oppo Reno3 Pro është lansuar në Indi, ndërsa në tregjet tjera pritet të lansohet së shpejti.

Procesori Mediatek P95 është mjaft i fuqishëm ëpr këtë telefon, por jo aq sa do ta fuqizonte Qualcomm Snapdragon. Ka një ekran Super AMOLED me 6.4 inç, derisa në brendi ka kapacitet 8GB RAM dhe 128/256GB memorie.

Në anën tjetër, është kamera kryesore me 64 megapixel, tjera me 13 megapixel për telephoto, kamera për kënd të gjerë me tetë megapixel si dhe një tjetër me dy megapixel mono sensor.

Më në fund, në Oppo Reno3 Pro, është vendosur një bateri e fuqishme me 4,025 mAh që mbushet me shpejtësi me 30 VV.