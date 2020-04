Ora policore prej 40 orëve do të zgjatë edhe fundjavave të ardhshme, dhe situata monitorohet çdo ditë.

“Kjo masë do të vazhdoj edhe për fundjavat e ardhshme, moti është i mirë, ka heshtje, kalojnë vetëm disa makina … Do të monitorojmë situatën në baza ditore me njerëz ekspertë nga stafi i krizave dhe do të prezantojmë masa të reja. Ne jemi të gatshëm për të gjithë skenarët, dhe nëse duhet ne do ta zgjatnim atë, “tha kryetari i Beogradit Zoran Radojiçiq për Prva TV./presheva.com/