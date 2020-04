Sot, pas orës 1 pasdite, vetëm ata që kanë leje mund të lëvizin gjatë orës policore dhe këta janë kryesisht punonjës mjekësor, korrierë apo agjentë shpërndarës.

Mos harroni, nëse policia ju gjejnë në rrugë në kohën e orës policore pa leje për të lëvizur ju do të merrni kallzim penal menjëherë. Pas kësaj, ju do të shoqëroheni në adresën e vendbanimit. Pas një kallzimi penal, gjykata kompetente do të reagojë, me siguri pasi të jetë hequr gjendja e jashtëzakonshme.

Sa i përket ndalimit të lëvizjes për të moshuarit, gjobë është 150,000 dinarë./presheva.com/