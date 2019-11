Në një njoftim të lëshuar në rrejtin social të OVL-UÇPMB-së, thuhet se persona të pandërgjegjshëm, janë duke bërë dallavere dhe manipulime me familjet e dëhsmrëve të UÇPMB-së.

Njoftimi plotë:

“Të nderuara familje të dëshmorëve të UÇPMB-së nga informatat që kemi marrë nga disa familje të dëshmorëve se këto ditë jeni ftuar në Prishtin për të marr “Mirënjohje”.

Ftesat ju kanë ardhur nga Asmir Salihi-Bilaqi dhe nga disa shokë të tij.

Ne ju ftojmë juve më të shtrejtat familje të dëshmorëve që mos të bini pre e këtyre dallaverave nga personat të pandërgjegjshëm.

Ju ishit dhe do të mbeteni të shenjëta për mbarë kombin tonë, andaj çdo lloj manipuli me ju ne e denojmë dhe i kërkojmë llogari se kush qëndron pas atyre që dëshirojnë të luajnë me ju.

Gjithashtu e ftojmë Asmir Salihun-Bilaqi me gjithë shokët e tij që të heq dorë nga këso manipulimë për hirë luftës së tijë dhe gjakut të deshmorëve.

Asmir ne kemi rrespekt për çdo ish ushtarë qoftë edhe një orë që ka qëndru në vijat e frontit,ama kur ju dilni dhe manipuloni ne ju ftojmë juve dhe shokë të tu qe më mirë të merreni me vetën tuaj dhe familjet e juaja sespe ky veprim i juaji nuk ju bën nderë as juve edhe as kombit.

Sa i përket mirënjohjeve dhe kujdesit ndaj familjeve të dëshmorëve eshte Orrganizata e Veteranëve që kujdeset për to.

Në fundë edhe njëher ju ftojë juve familjet e dëshmorëve që mos të bini preh e manipulimeve të tilla.

Rrespekt të pafundë për çdo familje të dëshmorëve ,invalidë dhe veteranë. Me rrespekt nga kryesia e Ovl UÇPMB-së Bujanoc.