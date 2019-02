Kryetari i Këshillit për të Drejtat e Njeriut në Bujanoc, Svetislav Veliçkoviç ka thënë se do të inicojë padi penale kundër drejtorëve të ndërmarrjeve publike dhe institucioneve në Vranjë, sepse detyruan punonjësit e tyre të merrnin pjesë në tubimin e Aleksandër Vuçiqit dhe se është në përgatitje e sipër edhe padia kundër kryetarit të komunës së Bujanocit, Shaip Kamberit, për shkak, siç ka thënë ai, të mosrrespektimit të shtetit.

Veliçkoviç theksoi se është në përgatitje dhe të procedurës kundër Kamberit, i cili kërkon ndarjen e një pjese të territorit të shtetit të Serbisë, për të cilën siç thotë ai autoritetet shtetërore nuk reagojnë. Veliçkoviç shpjegon se organizata e kryesuar prej tij ka dijeni se drejtorët e Vranjes i urdhëruan punëtorët të jenë në tubimin e Vuçiçit të mbajtur më 6 shkurt në Vranjë.

“Kjo është një keqpërdorim serioz i detyrës zyrtare, për shkak të së cilave do të ngremë akuza penale,” ka theksuar Veliçkoviç për mediat serbe. Sipas fjalëve të tijë, përveç urdhrave të qartë, ka patur raste në të cilat drejtuesit e disa institucioneve “i kanë sugjeruar” punonjësve se do të ishte e dëshirueshme që të marrin pjesë në tubim, që gjithashtu “paraqet presion të drejtpërdrejtë”, kështu që as ata nuk do të kursehen nga kallëzimet penale./presheva.com/