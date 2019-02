Presidenti i Sllovenisë, Borut Pahor, është pajtuar se trajtimi i situatës në Kosovë duhet gjithashtu të lejojë zgjidhje “jashtë kutisë”. Megjithatë, siç shkruan Agjencia e Lajmeve Sllovene – STA ai ka thënë se një zgjidhje e tillë nuk duhet të bazohet në parimin etnik. Një mendim të tillë, siç shkruan mediumi në fjalë, Pahor e ka dhënë bashkë me shefen e Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini.

Gjatë diskutimeve, thuhet tutje, dyshja kanë diskutuar edhe rreth Venezuelës për të cilën çështje kanë vlerësuar se një përdorim i forcës ushtarake për ndryshim është i papranueshëm. Lexo po ashtu: Pahor në Beograd flet për korrigjimin e kufijve: Është një mendim shumë i guximshëm, nuk do ta hidhja poshtë Ndryshe, një deklaratë rreth Kosovës, presidenti slloven e kishte dhënë edhe gjatë një vizite, ditë më parë në Beograd, pas takimit me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

“Zgjidhja e problemeve mes Serbisë dhe Kosovës përmes korrigjimit të kufijve kërkon shumë mençuri. Procesi nuk mund të sjellë dëme kolaterale për vendet e tjera në rajon. Është një mendim shumë i guximshëm, nuk do ta hidhja poshtë, por që do të isha shumë i kujdesshëm lidhur me këtë çështje”, kishte deklaruar Pahor.