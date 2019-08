Kryetari i APN-së në Bujanoc Arbër Pajaziti në një postim në rrjetin social, ka shprehur pakënaqësit lidhur me funksionimin e Pushtetit Lokal në Bujanoc, që sipas Pajazitit kryetari i komunës Shaip Kamberi merret me gjithçka tjetër përveç punës me të cilën duhet të merret.

Pajaziti ka radhitur disa gjëra, por jo edhe ato që janë parime me të cilat duhet të merret një udhëheqës i Pushtetit Lokal. Në postimin e tij Pajaziti ka shkruar:

Në një vend ku…Kryetari i komunës merret me:

Kush duhet ta pastroj katin e tretë në Shtëpinë e Shëndetit. Kush duhet t’i pastroje tualetet në katin e dytë të X shkollës. Kujt duhet ti ndahen 5 orë e kujt 8 në X shkollën. Cili vozitës duhet t’i pastroje veturat zyrtare.

Në një vend ku, nipi nxënës i klasës së 4, i mbanë mësim klasës së tretë të gjyshit “mësues”. Ku mësuesi i plotëson në klasë tiketat e bastores.

Aty ku projektet infrastrukturore kanë garancion vetem deri sa të bëhen fotot. Aty ku dihet 1 vit më herët kush do t’i fitoje tenderat. Aty ku, të gjithë duan të ikin. Aty ku….. do të shkruaja tërë ditën. Ai vend duhet ndryshuar. Ndryshimi fillon nga ti!, ka shkruar Pajaziti.

I pyetur nga presheva.com, përse gjith këto gjera të radhitura, Ai është shprehur, “Nëse Shaip Kamberi, do të merrej me menaxhimin dhe drejtimin e Pushtetit Lokal ashtu siç duhet të merret një udhëheqës i aftë, asnjë nga këto që i kam radhitur nuk do të ishin tem diskutimi.

E gjith kjo vjenë si pasojë e pa-aftësisë menaxheriale të një udhëheqësi, për fat të keq këto që i kam radhitur janë si një pikë ujë në oqean nga ajo çka është duke ndodhur” është shprehur Pajaziti”/presheva.com/