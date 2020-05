Kryeministrja serbe Ana Brnabiq ka thënë, percjell presheva.com se ekonomia ngadalë do të rritet, se kufijtë do të hapen, por që izolimi i 15 ditëve pas hyrjes në vend do të mbetet në fuqi.

Hapja e kufijve, tha ajo, do të jetë ndër masat e fundit që do të shfuqizohen./presheva.com/