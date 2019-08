Subjektet politike serbe nga Kosova nënshkruan një marrëveshje sot në Graçanicë, për një pjesëmarrje të përbashkët për zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 6 tetor.

Nënshkruesit e marrëveshjes së koalicionit janë Nenad Rashiq (PDS), Rada Trajkovic (EPS), Dragisha Miriq (NPK), Slavisha Petkoviq dhe Branislav Markoviq, ka njoftuar Partia Demokratike Progresive (PDS) e Nenad Rashiqit.

Ndryshe, Lista Serbe ka bërë të ditur më herët se lidhur me pjesëmarrjen e saj në zgjedhjet e tetorit do të bashkërendojë vendimet me Beogradin zyrtar.