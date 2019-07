Raportimet thonë se Daniel Craig së shpejti nuk do ta luajë rolin e James Bondit.

Kjo ka bërë që të shkaktohen spekulime se rolin e agjentit sekret 007 do ta luajë aktori Idris Elba, i cili do të ishte i pari artist me ngjyrë që mëshiron këtë rol.

Megjithatë, disa madje thanë se një version modern i karakterit duhet të luhet nga femrat.

Sipas të burimeve të afërta të mediave amerikane me prodhuesit e filmit thuhet se pas Craigut këtë rol do ta luan aktorja britanike Lashana Lynch.

Burimi shton se termi “Bond Girl” ishte një frazë e tërhequr për të përshkruar karakteret femra në ekskluzivitet, i zëvendësuar nga “Bond Women”.

Lashana nuk është e huaj për filma pasi që më parë këtë vit luajti së bashku me Alison Brie në filmin “Kapiten Marvel” si Maria Rambeau.