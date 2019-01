Une jam nip e stërnip i Ilirëve.

Pushteti po punon për “vozaçin dhe pevaçin”.

Postimi i plotë vijon më poshtë.

Diçka me rëndësi me u thënë rreth një amullije të krijuar nga disa persona e portale por edhe për pushtetarët që kanë tendenc për të denigru personalitete të krijuar rishtazi nga shkollat e Tiranës dhe Prishtinës pasi që bie në kundërshtim me politikat dhe duart e zgjatura të Beogradit që si Trampolin e kanë pushtetin në Bujanoc për të pas hajr atje diku në Kalimegdan apo në Novi Beograd gjë që nuk më përket mua pasi nuk kam ambicie të këtilla.

Nuk jam as Skënderbeu e as Isa Boletin jam Dr.spc.Arton Ajeti edhe pse e marr me mend se ndonjë polic që bën roje në Breznic nuk mund ta kuptoj pasi ai duhet me shtrëngu rrypin dhe me ruajt malin e eprorëve të tij andaj nuk e bën dot dallimin mes mjekut dhe pacientit. Sa i perket rreth një lajmi që ka diçka të vërtet dhe ka diçka të pavërtetë qëndron meqë janë perdorur inicialet e mia Dmth Kryetari i Bujanocit nuk ka tendenc per te rregullu çeshtjet e Shqiptareve ( me ato premtime qe erdhi ne pushtet) por tendec klienteliste te rehatoj disa Narkodilera dhe disa Sekserbiznesmena që nonstop ndan fonde dhe ati ktu noj projekt per te knaq apetite e tyre ndersa qytetari i rendomt shkon ne komun ku nga 4 – 5 punojs me 1zyre apo dhe ambollant apo gjykat apo polici nuk arrin te kryej punen por sorollatet kot.

Sa i perket punes time po e them kam qe 2014 qe jam diplomuar dhe jam punsuar e ç’punsuar disa her në Shtepin e Shendetit në Bujanoc, por llojlloj pretekste, premtime ,rrena e dallavera ka be Kryetari aktual nuk e kuptoj se pse por ja qe i ka ber kundrejt meje por jo vetem por dhe te gjith Shqiptareve ne Komunen e Bujanocit. E keni me ze e figur kur thot me jepni 1vot me shum dhe e shihni se si do ta marr zvarr S.A bashkpuntorin e tij te tanishem te cilin sa her qe hyn ne Komun qe ne mengjes me perpara shkon ta puth ne faqe mandej te rifilloj punen. Dora jon e zgjatur dhe dera jon e hapur ishte e hapur ne Zgjedhje 2016 dhe u mbyll kur ja dha 50%pushtetit miqve dhe dashamireve te tyre qe i konsideronte dikur rrezik per Bujanocin.

Ambollanta ku militoj un ne at periudh ishte vi e Kuqe u bo vi Roz me te ardh n’pushtet nje gje eshte e ditur kemi disa “specialista” ku per çudi kan qen në Haxhillek dhe nonstop mashtrojn njerz edhe pse de fakto jan specialista dhe intelektual por e përqafojn fort kete katrahur në Ambollant e ne Komun pershkak interesave mediokre dhe nuk lojn mundesi veprimi për të rinjet ku bëj pjes dhe un.Kur e mendoj se kta gjat gjith kohes janë ne tentativ ta mashtrojn Allahun e madheruar imagjino neve se çka na bojn. Por çka u bo me RinaVendos jojo zotri Rinia po Çvendoset atje ku dojn dhe bashkpartneret e juaj te cilet i puthni dhe i rrespektoni çdo mengjes.Ah nese mendoni se Rinia e Bujanocit është vetem Vozaçi dhe Pevaçi eh ktu mund te jemi dakord por jo në rrethana të tjera jo pasi kta si trampolin e kan pushtetin në Bujanoc për të pas hajr në Novi Beograd./presheva.com/