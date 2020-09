Ai që hyri brenda kishte veshur një kostym të zi dhe dukej i lodhur. Si të gjithë ata që kanë tension të lartë gjaku, edhe ai ishte djersitur pak dhe një tis i lehtë avulli shquante në ballin e rrudhosur. Me sa duket, biseda që duhej zhvilluar brenda, kishte filluar përjashta, sepse pyetjet e atyre që i shkonin prapa s’ kishin fund. Me të hyrë brenda, fjalët morën fund dhe gazetarët, sipas një rregulli të caktuar, u këputën prej tij dhe u ulën në vendet që ishte caktuar për ”shtypin”.

” Ky është Xiki efendiu,” pëshpëritit zoti Markez.

Xiki efendiu u ul pranë shokëve të tij dhe s’ e hapi gojën deri sa s’ pushoi edhe pëshpëritja më e vogël. Pastaj e piu një gllënkë uji dhe i përshëndeti të gjithë me radhë, për pa i harruar as miqët e ardhur nga Tri Thana.

” Jam i zhgënjyer,” tha ai, duke shikuar nga lozha e gazetarve. ” Akoma pa hyrë në sallë dhe pa i përshëndetur miqët dhe përkrahsit e këtij klubi, doni të më copëtoni. Kjo dëshmon që s’ jeni zanatllinj se, pa marrë parasysh sakrificat e mia për të ju ndihmuar me bursa, keni mbetur mushka… Keni harruar që kjo sallë është poaq e shenjtë sa dhe Hagji Sofia e Konstantinopojës. Keni harruar që nesër a pasnesër mund të dalim qesharakë para botës. Mbane veten, ju lutem, e mos më pickoni si mizat e xhehnemit.”

” Akuzë e pavend, kirie. Ne po bëjmë detyrën tonë,” tha një kokëmadh i veshur me xhinsa. ” A s’ jemi ne elinë? A s’ kemi arsye të shqetësohemi?”

” Kuptohet që keni, por jo deri n’ atë gradë sa të gjunjëzoheni para panikut,” tha burri i veshur në frak, të cilin zoti Markez e kishte quajtur Xiki. ” O zotëri! Kjo sallë s’ është fusha e Trojës por një sallë e zotave. Uluni ju lutem, hani ndonjë petull, pini ndonjë lëng, pastaj shtroni pyetje.”

” Ne jemi të shqetësuar, Xiki efendi,” tha mjekrroshi i veshur në xhinsa. ” Ju po harroni që tash, pikërisht në këtë orë të ditës, zona kufitare e vendit është zaptuar nga qindëra refugjatë turko – arbijonas. Nëse informatat janë të sakta, ata po thirren se s’ kanë pretendime tjera pos të qëdrojnë ca kohë dhe, me ndihmën tuaj, të dalin m’ atë anë Largalargut. S’ ju shqetëson ky pushtim ilegal?”

Jo, Xiki efendiu dukej i qetë.

” Përse të shqetësohem,”pyeti ai. “ Unë s’ jam argjipeshkv i Kishës Ortodokse apo anëtar i Këshillit të Profetëve që ta vras mendjen për hallet e të Madhit Zot. Unë jam tregtar dhe, herë pas here, merrem me filantropi. Nëse ky virtyt s’ ju ka rënë në vesh, mund t’ ia bëni një shkresë atyre t’ Athinës dhe t’ i pyesni kush është filantropi më i madh i Greqisë Moderne?”

“ Greqia Moderne s’ ka qeveri, zoti Xiki,” thirri zonja e thinjur, me syza të trasha. “ Greqia Moderne është e pushtuar nga nazistët e Gjermanisë.”

“ Ishte, po s’ është,” tha Xiky. “Megjithate, janë bërë nja njëqind e pesëdhjetë vjet që unë i kam humbur të drejtat për t’ u përzjerë në punët e të gjallëve. E vetmja gjë që mundem të bëjë është t’ i bashkangjitem ndonjë projekti, ta ndihmoj ndonjë të varfër, ta shëroj ndonjë të sëmurë, por jo dhe të merrem me korrigjimin e kufijve të Qiellit. Me atë punë merret i Madhi Zot… Të gjithë keni dëgjuar për letrën që Shën Pavli ua nisi romakëve dhe ku shkruante se rrugët e tij janë të pakapshme. Ajo që neve na duket e pamundur, për të Madhin Zot është e lehtë dhe e mundur. Mos harroni që unë jam i krishterë, por një jetë të tërë e kam shkuar me myslimanët. T’arsyetoja si ju, s’ duhej të merresha me tregti. Çuditërisht, me këtë mendje që kam, u bëra milioner dhe të gjitha pasuritë që kam fituar ia kam falur Greqisë.”

Një tjetër burrë i thatë, i plakur, shikoi për anash dhe kur e pa se tjerët ranë në heshtje, sinjalizoi që do ta shtronte një pyetje.

” Urdhëroni,” i tha Xiki efendiu.

” Po flitet nëpër popull, zotëri, se ish kryeministri i Shqipërisë, Ekselenca Ismail Qemali, pas ikjes nga Tri Thana, ka qenë edhe këtu. A mund të na thoni çka donte?”

Ai tjetri u mentua pak dhe, pasi ua hodhi një sy tjerëve, e tha ate që duhej ta dëgjonin të gjithë.

” Ekselenca e Tij donte përkrahje. Ne jemi fqinj të vjetër dhe gjithëmonë e kemi ndihmuar njëri tjetrin. Ju s’ ia dini vlerat atij burri, por unë që jam rritur në Meçovë dhe kam ngrënë shumë bukë me myslimanët, e di se ai është diplomat i regjur. Them kështu sepse ai ka mendime të dobishme për të dyja palët. Ai është tregtarë si ne, dhe ne e dimë që tregtia po e mbanë Elin Zadën në këmbë. A është kështu more Kristaqis?”

” As që bëhet fjalë,” tha Kristaqi.

Por deklarata e plakut kishte mangësira.

” Tani po na dëftoni kash’ e lashë,” tha një gazetar tjetër. Për çfarë projektesh bëhet fjalë?”

” Si të them,” tha Xiki efendiu. ” Bëhet fjalë për një marrëveshje të re… Me levërdi të mëdha… Siç e dini, atje poshtë po merr fund Lufta e Madhe dhe Ekselenca, Ismail Qemali, është i ndërgjegjshëm që shumë shpejt kësaj zone t’ ia mësyjnë jo vetëm shehitë rusë e gjermanë, por dhe malukate tjera… Çifutë, kozakë, turkmenë, tatarë, kinezë e hindusë… E keqja më e madhe është se në mesin e tyre do të ketë edhe iliqarë të Ari Bithkuqit, të cilët mund ta bëjnë lëm Elin Zaden… Njësoj siç e bën Tri Thanën iliqarët arbilonas… Kjo s’ ka nevojë të jetë e vërtetë, por njeriut i shkon mendja… Nëse kjo është e vërtetë, egizton mundësia që iliqarët tanë, me ndihmën e atyre arbilonas, të hyjnë edhe në Elin Zade. Ata s’ e vrasin kokën për Këshillin e Profetëve… Egziston edhe një rrezik tjetër… Që ata sëbashku t’ ia mësyjnë Urës së Parajsës dhe ta prishin krejt rregullin hyjnor… S’ di nëse isha i qartë?”

“ Jo dhe aq,” tha zonja e thatë, me syza të errta e kapelë mgjyrë pëllumbi. “ Ne, shyqyr Zotit, kemi të gjitha të mirat që s’ i kanë arbilonasit. Për të qenë e keqja më e madhe, Hyqymet Pasha e ka braktisur postin dhe Tri Thanën e kanë pushtuar iliqarët. Po flitet nëpër popull se ata s’ e kanë të gjatë dhe Ekselenca, zoti Ismail Qemali, paska dalë me një propozim që ata vetë ta bëjnë urën që shpie në Parajsë. E vërtetë është apo dikush po tallet me neve, gazetarët?”

“ Si t’ ju them,” ia ktheu Xiki efendiu. ” Secili popull e gjen rrugën e vet. Ne kemi qenë dhe mbetemi elinë. Gjithmonë, që nga koha kur Akili ishte fëmijë e deri tani, jemi marrë me tregti. Aspirata ynë shekullore ka qenë të rrojmë mirë, të tjerët pak më mirë. Herë herë, kur kjo ka qenë e pamundur, kemi bërë edhe lëshime. I kemi ulur çmimet. Arbilonasit donë ta ngrehin një urë që do t’ i lidhë drejtpërdrejt me Parajsën. Mbase mirë e kanë menduar. Me pak para e shumë mençuri, hisja ynë mundet të shndërrohet në pjesë kolosale. Kjo sa i përket projektit. Ka dhe aspekte tjera. Siç e dini, popullësia e këtushme po shtohet dhe ne, deshëm s’ deshëm, duhet të ndërtojme vendbanime të reja. Të mos ishin fenikasit, ne do s’ do ti kishim shkronjate alfabetit. Fatlumnisht, arbilonasit i kemi fqinj dhe s’ kemi asnjë të keqe nga pasuritë që kanë. Para së gjithash, atje ka krah të lirë pune, ka burra të forte për të shtruar rrugë, ka dhe gra të bukura për ca lojna që s’ merren nëpër gojë. Kësaj duhet t’ ia shtojmë edhe një argument që peshon më shumë se tjerat: ata janë elinë të islamizuar. Me pak dhrahmi e mirëkuptim, ne mund ta dyfishojmë kombin tonë. Me ndihmën e Zotit dhe me dëshirën e arbilonasve, mund ta zaptojmë atë regjion të prapambetur dhe ta themelojmë një republikë tjetër eline. Hyqymet Pasha është plakur, zonjë. Hyqymet Pasha po vdes, ndërsa prapa tij po mbetet anarkia, kaosi…”

Zonja e thatë, me kapelë ngjyrë pëllumbi, të cilën kolegët e saj e quanin kiria Mithriades, ishte natyrë e egër. Ajo s’ i besonte askujt dhe, më së paku, tregtarëve.

“ Kësaj po i vjen era kërmë, zotëri,” tha ajo me zë këmbëngulës. ” Unë jam lindur dhe rritur në Smyrna dhe më duket se do na shesni për pak dhrahmi. Ashtu na shitën ata tjerët në Konferencën e Luzanës, kur nënshkruan paqë me Ataturkun.”

“ Jazëk iu qoftë,” tha njëri që quhej Mihal Tocitas.

Fjalët e këtij të fundit shkaktuan rrëmujë. Jo se Xiki efendiu tha diçka të paqenë, por sepse edhe zoti Mihal kishte jetuar midis myslimanëve dhe kishte mbaruar karrierën e tij si drejtor banke, filantrop e multimilioner. Si Mihal efendiu, që kishte veshur një kostum vija – vija, ashtu dhe Xiki efendiu ishin meçovarë e dallaverxhinj të mëdhenj.

“ Po përse jeni mbledhur atëherë,” pyeti gazetari i thatë, me nofulla të forta e mustaqe të kthyera përpjetë. “ Keni harruar që myslimanët janë armiq tonë? Keni harruar që pesqind vjet na kanë shqelmuar si kanë dashur vetë? Tani që ujku iu ka hyrë në shtëpi, ata donë të fshihen në Elin Zade. Mos donë, vallë, t’ i presim edhe me lule? Pse s’ ua lëshojmë edhe shtëpitë tona e të mbytemi në detë?”

Xiki efendiu e ndjeu veten keq. Ai kishte pritur gjithçka tjetër por jo dhe një revoltë kaq të hapur.

“ Po e teproni,” tha duke i fshirë djersët e ballit. ” Askush, ama askush, s’ ka kërkuar që t’ ua lëshojmë shtëpitë tona dhe të mbytemi në detë. Kjo s’ do të thotë se ajo që unë apo Kristaq efendiu ju kemi shitur vetëm e vetëm se kemi pirë një çaj me Ekselencën, ish kryeministrin e një vendi të huaj. O vëllezër! Dëgjoni këtë Xikin e çmendur, se s’ do na bie keq. Atje lart, në krahinën Kratis, po zhvillohet një tragjedi. Njëri po e quan kryengritje, tjetri revolucion, por unë po e quaj me emrin e saj të vërtetë. Ajo është tragjedi. Me qindra njerëz të pafajshëm janë vrarë dhe me mijëra të tjerë e kanë këcyer kufirin për ta shpëtuar kokën. Ata i kanë vënë shpresat te i Madhi Zot, por Zoti i ka harruar. Kështu ndodhë me ata që janë të pabindur. Ky, pra, s’ është ndonjë ngushllim i madh, sepse ata – duke mos mundur të kalojnë nëpër vendin tonë – do të qëndrojnë aty ku janë. A dini ç’ do të thotë kjo? Do të thotë se ata, duke mos patur çka të hanë e çka të pijnë, do të sëmuren dhe do na infektojnë edhe neve. Kjo do të thotë se në trupin e Elin Zades do të rritet një kancer i rrezikshëm, planetor, që do na shfaros të gjithëve. Kjo është arsyeja pse duhet të arsyetojmë me kokë të ftohtë… Pse duhet të flasim me njëri tjetrin… Përderisa Hyqymet Pasha ka ikur nga Tri Thana dhe përderisa patriku Nikodemus po hesht, dikush duhet ta hap gojën.”

Ai akoma s ’e kishte mbaruar fjalinë kur sallën e pushtoi një zukamë e përzjerë me çkaçka, kushtha, psetha, e të ngjashme, që e detyroi zonjën Mitriades të çohet në këmbë.

” Ani si e keni ndër mend të bëni?” pyeti ajo.

” Unë dhe këta miqët jemi filantropë,”tha Xiki. ” Ne, në përpjekjet tona, jemi udhëhequr nga mësimet e Jezu Krishtit, që na mëson se të afërmin duhet ta duam më shumë se veten. Po kush janë të afërmit në këtë rast?..”

” Janë ata që na kanë vrarë dhe na kanë ndjekur si egërsira,” murmuroi dikush nëpër dhëmbë.

” Mos flisni nëpër dhëmbë, se do t’ ua jap të gjithëve fjalën,” tha kryetari i klubit. ” Unë jam lindur si i krishterë dhe do ta ndjek misionin tim. Kush janë, pra, të afërmit e mi në këtë rast? Janë ata që s’ kanë bukë në sofër dhe kulm mbi kokë. Pas kërdisë që ka ndodhur në fshatrat e tyre, ata donë ta kalojnë Largalargun si çifutët që e kaluan Detin e Kuq, por kjo s’ është punë që bëhet. Se s’ duam ne? Jo. Ajo s’ është e mundur për arsye se bie ndesh me kufijt që ka caktuar i Madhi Zot. Pikërisht për këtë arsye jemi mbledhur sot si filantropë, elinzadas e të huaj, që bashkarisht t’ ia zgjatim dorën atij populli të ngratë. Unë e kuptoj shqetësimin tuaj, se i shqetësuar jam edhe vete. Megjithate, përderisa priftërinjtë e politikanët të merren me plagët e tij, dikush duhet ta ndihmojë me bukë e me ujë, ashtu siç na kanë ndihmuar edhe ata dikur. Apo si thoni, Abas Pasha? Ju keni më shumë përvojë nga këto punë.”

Ai që quhej Abas dhe kishte më shumë përvojë n’ ato punë ishte një burrë i zeshkët, i plotë e me mustaqe të thyera përpjetë. Ndonëse pinjoll i një dere të shquar dhe ish zëvendësmbret i një perandorie, ai kishte ardhur në kostum të përditshëm dhe pinte vetëm çaj.

” Unë s’ e kam dashur dhunën,” tha ai qetë – qetë. ” Dhuna s’është e mirë për t’ i zgjidhur konfliktet. Jam mysliman me fe, njësoj si të parët e mi, por kam jetuar edhe në vende të krishtera. Nëse më pyetni për kombësi, unë, ndonëse tërë jetën e kam shkuar me arabë, do të thoshja se jam arbilonas. Ate e thonë edhe fëmijët e mi, sepse s’ është e natyrshme të jesh diçka që nuk të ka krijuar Zoti. Jam shumë shqiptar dhe pak arab. Do të kisha qenë edhe më i lumtur sikur t’ isha i pasur si Xiki efendiu dhe me gjithë qejf do ta ndihmoja në veprimtarinë e tij, por s’ kishte qenë dëshirë e të Plotfuqishmit që ta përfundoja jetën as si mbret, as si filantrop. Përkundrazi, në vend se të vdisja atje ku jam lindur dhe pranë familjes time, ngela i varfër po dhe i nderuar. Si kediv dhe zëvendës sulltan i një perandorisë të fuqishme, kam marrë sëpaku nja njëzet e pesë dekorata të urdhrave evropianë dhe po t’ ia shisja ato ndonjë amerikani të pasur , do të fitoja aq sa t’ i ndihmoja ca varfanjakë. Mjerisht, falë Britanisë së Madhe, ngela pa kurrëfarë të ardhurash…”

Ai piu një gllënkë çaji dhe, pasi e ndezi një cigare, pyeti me modestinë e njeriut të qytetëruar:

” Mos ju bezdisa?”

” Vazhdoni, vazhdoni,” tha njëri që quhej Evgenidis.

” Atëherë po vazhdoj,” tha ish kedivi i Mbretërisë Arabe. ” Një fjalë e popullit thotë se varfëria është e shtrenjtë. Unë tërë jetën kam qenë politikan dhe, në mungesë të florinjëve, dua t’ u jap një këshillë shoqërore. Mos i trajtoni arbilonasit si të rrezikshëm. Ata janë tepër të varfër për t’ ua dashur të keqen. Ikja e tyre, sa është njerëzore, aq është edhe politike. Ata po e kërkojnë ndihmën tuaj që ta fitojnë një të drejtë të cilën ju e keni gëzuar me shekuj. Kjo ka ndodhur sepse keni qëlluar të krishterë dhe s’ keni shumë sens për ta kuptuar evolucionin. Ata, që ju po i quani barbarë e të pabindur, janë definitivisht më të urtë e më të qytetëruar se të gjithë turqit, arabët e hindusët sëbashku. Këte mos e merrni si fyerje, por si kompliment. Ata janë aq të qytetëruar saqë kurrë s’ iu zemërohen katolikëve arbilonas që shkojnë në kishë dhe i luten Jezu Krishtit. Ata janë aq të qytetëruar saqë kurrë s’ iu zemërohen ortodoksve arbilonas që shkojnë në kishë dhe i luten Shenjtës Mëri. Ata janë poaq të qytetëruar saqë kurrë s’ iu zemrohen arbilonasve myslimanë që shkojnë në xhami dhe i falen të Madhit Zot. Mjerisht, as katolikët italianë, as ortodoksët grekë, as myslimanët arabë s’ e kanë të qartë madhështinë e tyre perandorake. Përkundrazi… Le të sugjerojmë se ju do ta bënit zemrën gurë dhe do t’ i shoqëronit deri te ajo Ura që e lidh vendin e tyre me Parajsën. Po pastaj? Çka do të ndodhë pastaj? Kush engjull do t’ i ndihmojë ta kalojnë atë derën që është më e ngushtë si vrima e Gjilpërës? Ku do të thejnë qafën ata katolikë, ortodoks dhe myslimanë?”

“ Të shkojnë ku të donë,” tha njëri që quhej Duro. “ Mos keni vetë ndonjë idé?”

Shkëlqesisë, Abasit të Dytë, s’ i pëlqeu ndërhyrja e atij harbutit të krishterë, por e mbajti veten.

“ Kemi, si s’ kemi,” tha ai, por s’ ishte i sigurtë që ato ishin të dobishme. “ Ajo më e mira do t’ ishte të themelonim një komitet të përbashkët dhe në radhët e tij t’ i inkuadronim dy tre katolikë, dy tre ortodoksë dhe dy tre myslimanë. Roli i këtyre të fundit s’ duhet neglizhuar sepse midis arsyes dhe inatit, ata e preferojnë inatin. Kjo puna e inatit po ma kujton stërgjyshin tim të famshëm, i cili, ndonëse vet mysliman, më shumë i urrente turqit se çobanët. Pyetne Xiki efendiun dhe ju dëfton. Im gjysh, rahmet i pastë shpirti, vertet therri ca arabë, dhe ata e shanë sa e shanë, por më në fund e kuptuan që ai punonte për të mirën e tyre. Dua të them se s’ duhet shikuar vetëm veprimi i një robi, po dhe qëllimi i tij. Nga sa po kuptoj, shqetësimi juaj është i arsyeshëm dhe arbilonasit, nëse kanë pak mend në kokë, do ta mirëpresin ndihmën tuaj. Besoj se duke u këshilluar me Këshillin e Apostujve, ai komitet do ti ndihmojë të dy popujt. Se sa ndikim do ketë te ata që kanë hyrë në territorin tuaj, nuk e di por kam shpresa të mëdha se suksesi i saj do jetë i mbarë. Aq më tepër që arbilonasit, edhe sikur t’ i përcillni deri në Parajsë, s’ ndahen nga njëri tjetri. Ata e njohin vetëm të Madhin Zot dhe pak mërziten për kisha e xhamia. Kaq kisha.”

Sallën e mbërtheu një heshtje e plumbtë. Me sa duket, as vetë Abas efendiu s’ ishte i sigurtë në peshën e idesë të cilën e kishte shpalosur para atij grupi të zgjedhur personalitetesh.

” Ti les, more Kristaqi?” pyeti Xiki, diku shikuar drejt Kristaq efendiut. Jo vetëm si themelues, por edhe si anëtar i atij klubi ekskluziv, ai, para se të merte një vendim, gjithmonë e kërkonte edhe mendimin e tjerëve. Mendimi i Kristaq efendiut ishte ai që peshonte më së shumti.

” Rotiste tus alus,” tha Kristaq efendiu duke e fërkuar mustaqen e tij të gjatë. Ai ishte i shkurtër, kokëmadh, i vërenjtur dhe gjithmonë vishte një pellush që qepur nga lëkurat e buklave. ” S’ di si të them – tha ai. Një komitet i përbërë nga baroni Pastro Vekio, konti Franz Nopça, markezi fon Iblizi, princi Grigor Gjika, Mihal Efendiu e ndonjë tjetër s’ do t’ ishte për ta sharë. E keqja është se ne s’ jemi mbledhur këtu për t’ i ndryshuar kufijt që ka caktuar i Madhi Zot, por për ta dëgjuar mendimin e shoqi shoit. Ideja e Abas Pashës është e mirë, e njerzishme dhe e levërdishme për varfanjakët që kanë mbetur pa kulm mbi kokë, por assesi për neve që jetojmë këtu prej shekujsh. Ne sikur s’ kemi tjera punë pos t’ ua mbushëm zorrën atyre që deri dje ishin të krishterë dhe sot janë myslimanë. Ndiej keqardhje që po duhet t’ i kundervihem Pashait, burrë shumë i merituar, por kur bëhet fjalë për çeshtje jetike, unë i preferoj zgjidhjet radikale dhe afatgjata. Për mendimin tim, zgjidhja më e mirë do t’ ishte që çdo ikanak që e kalon kufirin e Elin Zades t’ ia puthë këmbët e Jezu Krishtit dhe të konvertojë në fenë ortodokse. Arbilonasit, edhe ashtu, kanë qenë të krishterë para se Jorgo Kastrioti të konvertonte në fenë islame.”

Kristaqi deshti të thonte edhe diçka tjetër, diçka mbi shpërnguljet e kristianëve përtej detit, por fjalën ia preu ai gazetari i trashë, i veshur me xhinsa të shqyera.

” Mos dilni me dëngla, Kristaq efendi. ” Pa marrë parasysh që s’ e njoh Abas Pashën, dhe pa marrë parasysh që s’ i dua arbilonasit, e drejta po më nxitë t’ ua kujtoj që zotëria ka të drejtë. Unë s’ jam arbilonas, por e kam lexuar historinë e tyre. Ajo që thatë mbi Jorgo Kastriotin s’ qëndron. Për të qenë më korrekt, dua të shtoj se Kastrioti ka qenë më shumë mysliman se sa i krishterë dhe më shumë iu ka lutur atij Zotit që flet arabisht, se këtij tjetrit që flet greqisht. Por kjo sikur s’ ka lidhje me pyetjen që dua ta shtroj para këtij forumi. Ju thatë se më e mira do t’ ishte që ata njerëz që kanë hyrë apo do të hyjnë në Elin Zade duhet të kthehen në fenë e mirfilltë, pra, në fenë ortodokse. Po mirë, o vëlla, si do ta realizoni atë idé gjeniale? A jeni konsultuar ndopak midis vedi? Fjala vjen me Xiki Efendiun, Mihal Efendiun, zotin Hektor Dulo, zotin Benakis, Ekselencën Abas Pashën, baronin Pastro Vekio e të tjerët?”

” Jo dhe aq,” tha Kristaqi.

” Ama qenki konsultuar,” nguli këmbë gazetari. ” S’ e keni, vallë, ndër mend të na sillni edhe këta siç bëtë dikur me epirotasit e Veriut? Ju ndoshta keni harruar, por atë kohë na kripnit kokën me Epirin. Epiri që Epiri. Epiri duhet të çlirohet, Epiri duhet të kristianizohet, Epiri duhet t’ i bashkangjitet Eladës. Ama as u çlirua, as u elinizua. Përkundrazi, e morën myslimanët dhe akoma po e mjelin si lopën. S’ ka lidhje cilët janë… Ata me Allahun apo ata me të Madhin Zot. Shi për ate, unë do të thoshja se më mirë është t’ i leni atje ku janë, jasht kufirit, dhe të mos i ngatrroni në jetën tonë.”

Kristaq efendiu e pa gazetarin me përbuzje.

” S’ jemi ne, që po ngatërrohemi në jetën e tyre,” tha ai. ”Janë ata që po ngatërrohen në jetën tonë. Shi për këtë arsye, nëse s’ i nxjerrim të gjithë priftërinjtë në kufi, punën do ta kemi pisk. Arbilonasit, nëse donë të shkojnë në Parajzë, le ta gjejnë rrugën vetë, pa ndihmën tonë. Por nëse e kalojnë kufirin e Elin Zades, duhet t’ i bëjmë elinë. Çfarë do fitojnë që do bëhen elinë? Aq sa s’ kanë parë as në ëndërr. Duke u pagëzuar në fenë tonë, ata do ta vënë në vend respektin që i takon të Zotit dhe birit të tij, Jezu Krishtit. Kjo e para. Duke u zhveshur nga një fe e huaj, feja islame apo katolike, ata do të kthehen në gjirin e vëllezërve të vet. Unë e di, se jam rritur midis tyre, po dhe ju e dini që ata kanë qenë elinë dhe ortodoks qysh nga koha kur Shen Pavli kaloi nëpër Epir. Kjo e dyta. Duke u kthyer në fenë autentike, ata do ta harrojnë atë Gobin që ua ka ndarë Zoti në Parajsë dhe do të hyjnë në pjesën tone. Ku të hyjnë mijëra e mijëra elinë, le të hyjnë edhe ca bythëshqyer arbilonas. Një fjalë e urtë thot më mirë vonë se kurrë. Kështu veproi Jorgo Kastrioti. Ai gjatë kohë i theu gjunjtë para atij Zotit të huaj, por më në fund e kuptoi që i Plotfuqishmi fliste vetëm greqisht.”

” S’ di pse duhet ta përvehtësojmë Jorgo Kastriotin, apo ndonjë kastriot tjetër, kur kemi me dhjetra kastriotë tanë,” tha gazetari. “ Jorgo Kastrioti s’ ka qenë shqiptar, por vllah.”

Këtë herë gazetari i trashë sikur preku diku ku s’ duhej, sepse Kristaq efendiut i kërceu gjaku në kokë.

” Ti mbylle gojën,” i tha. ” Ti s’mundesh të dijsh më shumë se unë. Unë jam nga Qesarati, ti je nga Smyrna. Mbushe atë gazetën tënde me llafe dhe rri urtë. Ne që e kemi mbajtur Elin Zaden me bëma, dijmë ta qërojmë dhe nga plehrat. Eshete katalavi?”

” Ne, kirie mu,” tha gazetari.

Sado të zhveshura nga inati që ushqente kundrejt gazetarit të veshur keq, fjalët e Kristaq efendiut ranë si gogla plumbi në sallë. Një heshtje e pakëndshme e mbuloi tryezën e rrumbullakët. S’ ishin fjalët që e përgjakën aq shumë harmoninë e atij vendi, sa toni qysh i artikulloi ato ish kreditori i sulltanëve turq.

” Krejtësisht i panevojshëm,” murmuroi dikush.

Xiki efendiu, që n’ atë çast e kishte ulur kokën, e dëgjoi fjalinë e artikulluar me ze të ulët, por s’ e kuptoi qartë se ku e kishte hallin baroni Pastro Vekio.

” Urdhëroni, zoti Baron,” tha ai. Gjithnjë i kërrusur nën putrat e heshtjes që e kishte pllakosur sallën.

” Po flisja me veten,” tha baroni. ” Po i thoshja vetes që ky debat është i panevojshëm. Duke marrë parasysh se një popull i tërë, gra e burra, fëmij, pleq e plaka, janë zhgulur nga fshatrat e tyre dhe rrezikojnë të vdesin nga uria, dhe duke marrë parasysh që ca të krishterë donë t’ ia zgjatin dorën, dhe duke marrë parasysh që ardhmëria e atij populli varet nga vendimet që do merren nga vetë i Madhi Zot, çdo disput rreth Jorgo Kastriotit është i panevojshëm. Për të mos dalë i keqkuptuar, do t’ ua shtroj një pyetje: Ç’ lidhje ka feja e Jorgo Kastriotit me tragjedinë e arbilonasve? Jorgo Kastrioti prehet diku larg, ndërsa arbilonasit që derdhën gjak për ta mbrojtur Kristianizmën, në këtë orë të ditës s’ kanë as ujë për ta njomur buzën?”

Asnjëri s’ e hapi gojën. Të gjithë e dinin se Kristaq efendiu s’ do të ikte nga salla pa thënë diçka.

“ Zoti Baron s’ ka nevojë të flasë më vete për arsye se e përmendëm Jorgo Kastriotin apo ia dëftuam vendin një lahperi. Ka kohë që ky kokëdush, sa herë që bie fjala mbi Jorgo Kastriotin, gjithmonë na tharton pasditet me deklarata se gjoja ne, me të padrejtë, e bëjmë të lartpërmendurin elin, dhe se Jorgo Kastrioti paska qenë arbijonas dhe mysliman. Po e shfrytëzoj rastin t’ ua kujtoj se unë jam nga Qefsarati dhe, gjatë kohës që kam ndenjur gju më gju me sultan Azizin, kam patur rastin të mësoj se i lartpërmenduri, në letrat që ua dërgonte mbretërve evropjanë, ua kujtonte prejardhjen e tij. Ai ishte epirotas. Kini mirësinë e më thoni – ku gjendet Epiri? Ju keni studjuar në Padova apo jo? Ju e njihni Evropën me pëllëmbë, se keni ngrënë e keni pirë me poetë, shkrimtatë e filozofë dhe keni botuar disa libra. Ku gjendet Epiri, ju lutem?”

“ Përballë ishullit Kerkyra,” tha baroni, duke shënuar diçka në fletoren e tij.

Sytë e Kristaq efendiut veshën një vështrim ngadhnjyes.

“ Shumë faleminderit,” tha ai duke e fërkuar mustaqen me dorë. “Kjo dëfton që ju s’ e keni shkuar kohën kot dhe respekti që keni gëzuar në pallatin e Katarinës së Madhe s’ ka qenë i paarsyshëm.”

“ Edhe unë mendoj si ju.”

Kristaq efendiu do bënte mirë ta lente me aq dhe të mos shkonte më thellë, por ai ishte tregtar i madh dhe fama që kishte fituar në Stamboll e nxiti ta fyente edhe ate që kishte marrë guxim ta mbronte ate bythëgrisurin tjetër që gjithmonë i kërcente në fjalë.

” Unë isha shumë i ri kur bejlerët e Stambollit flisnin me zili mbi aventurat tuaja nëpër Evropën Qendrore dhe gratë me të cilat flinit gjatë natës,” vazhdoi Kristaqi. ” Pikërisht për atë arsye i shqyeja gazetat që flisnin keq dhe ju quanin gënjeshtar, falsifikues, intrigant, e ku di unë. Njërën prej tyre, madje, e dogja në sy të prndërve, sepse shkruante mbi dënimin që ua pat shqiptuar Gjykata e Amsterdamit.”

Baronin Pastro Vekio e mbërtheu një gaz i lehtë.

” Paski gabuar,” tha buzagaz.

” Qysh paskam gabuar?” pyeti ish drejtori i Bankës Osmane.

” Unë do t’ ju dëftoj, por me kusht që mos t’ ia thoni kujt,” tha ai duke e vënë gishtin tregues mbi buzë.

Ai ishte i pashëm dhe sikur ishte veshur apostafat për ta nevrikosur atë korbin e thinjur që tërë kohën i fërkonte mustaqet. Ishte zeshkan në pamje të jashtme dhe flokun e kishte të bujshëm e të shtrirë mbi një tallagan të kaltër, nën të cilin shquante jeleku i qendisur me pulla të arta, një palë pantallona triçerekshe, çorapat e bardha dhe këpucët e qepura me cohë mëndafshi.

” Mos kini dert,” e siguroi Kristaq efendiu.

” Do bënit mirë të mos e digjnit gazetën,” tha baroni, duke e parë Kristaq efendiun në sy. Retorika që kishte mësuar në shkollë kërkonte të fliste më ngadalë, të mos ngutej. ” Po pse të mos e digjnit? Do t’ ua them unë. Sepse nga aktgjykimi që është botuar në faqet e saj, ju do të mësonit shumë çuçuritje dhe pak të vërteta. Ajo më e para që do mësonit është se të parët e mi, në vend se të turreshin drejt detit, preferuan të marrin malet dhe të mos iknin nga vendlindja e tyre. Vendimi i tyre s’ ishte aq i mençur, por n’ atë kohë krushqia ishte e shenjtë. Pastaj, n’ atë drejtim gjendej edhe Raguza, një qytet i bukur bregdetar, të cilin e kishte vizituar edhe ai Kastrioti mysliman, para se të shkonte në Romë dhe t’ ia puthte dorën Atit të Shenjtë. Të parët e mi mbase e gënjenin veten që Turku do ta humbte luftën, por dolën të gabuar. Përderisa e prisnin atë kumt në Bjeshkët e Nemura, Turku i rrafshoi të gjitha principatat e krishtera dhe i zaptoi qytetet e tyre… Ra Shkupi, ra Janina, ra Shkodra dhe radhën e kishte Venediku apo jo?”

” Askush s’ i ka mohuar këto,” tha Kristaq efendiu. Ai e kish kuptuar gabimin e tij dhe donte ta zaptonte zotin Baron. ” Unë e kam fare të qartë se të parët e Zotrote i humbën të gjitha pasuritë dhe duhej të mbijetonin. Plaku i juaj ishte peshkatar, apo jo?”

” Jo, zotëri, ai s’ ishte peshkatar,” tha Baroni. ” Sikur t’ ishte peshkatar, ai do na mësonte të gjuajmë peshq e jo të shkojmë në Padova për të studjuar. Se sa është shënuar kjo gjë n’ atë aktgjykimin që e paski lexuar, s’ e di, por e di që asnjë peshkatar i rritur në Gadishullin Ballkanik s’ ka qenë aq i aftë sa të ulet e të pijë verë me ca filozof si zoti Volter, zoti Rouseau apo shkrimtari Montesqiueu. Me këtë dua t’ ua bëj të qartë se kam kaluar shumë vite në Padova, duke studjuar gjuhët që fliteshin nëpër Evropë. Pastaj fillova të kërkoj aleatë. Edhepse ajo punë s’ ishte e lehtë, unë s’ u gjunjëzova para vështirësive, grackave, intrigave dhe propagandës së armiqve. Unë e dija ate që ishte shumë e rëndësishme: se nëpër venat e mia rridhnin edhe ca pika gjaku të atij Jorgos që ju e përmendët më parë. Më lejoni t’ ua kujtoj se ai, para se të bëhej katolik, ortodoks apo mysliman, ishte epirotas. Ishte ai që me arbilonasit e tij e mbrojti Krishtërimin e s’ kërkoi prej askujt ta nderonin me fenë katolike, ortodokse apo myslimane, sepse si njëra, ashtu dhe të tjerat, e hyjnizojnë të njejtin Zot.”

” O, vëlla Baron,” thirri një filantrop tjetër. ” Pyes veten ku ma paske gjetur këtë urti pos në shkollat e politikanëve myslimanë?! E di Zotrote se dielli s’ fshihet me shoshë? Fetë që përmendët janë në luftë me njëra tjetrën. Myslimani s’ ha bukë me të Krishterin. Kaq thjesht është puna. Katoliku s’ ha bukë me Ortodoksin. Ata kanë qenë në luftë me njëra tjetrin qysh se u prish Perandoria e Madhe dhe bota u nda në tre çerekë.”

” Edhe atë e kam shoshitur me teologë të shquar,” nguli këmbë Baroni. ”Gjatë endjeve të mia nëpër Evropë, duke filluar nga Parisi e deri në Shën Petersburg, kam debatuar me priftërinj katolikë e ortodoks dhe tërë kohën kemi ardhur në përfundim se të Madhit Zot s’ i mbetet hatri që dikush i lutet latinisht, dikush tjetër i lutet gërqisht dhe një i tretë i lutet arabisht.”

Ky ishte paganizëm. Kjo ishte blasfemi. Ata sikur s’ishin mbledhur aty për një konsultë filantropësh, por per një betejë si ato që kishte zhvilluar princi Drakula kundër kalorësve turq. Sytë e Herkul Duros u përkuqën, fytyra iu nxi.

” Dilni në fushë të mejdanit, o vëla,” thirri ai. “ Kërkoj ndjesë që po e ngre zërin, por shi në këtë çast jeni duke shkelur rregullat dhe parimet e Klubit tonë dhe po habitem që Xiki s’ po ua dëfton vendin. Ne, i nderuar, s’ jemi mbledhur këtu për të debatuar mbi gjenezën e Jorgo Kastriotit, që de facto ishte pak më shumë çoban se epirotas, por për të marrë qendrim mbi politikën që duhet të ndjekim kundrejt atyre kanë hyrë në Elin Zade: t’ i presim siç propozoi Abaz Pasha, me komitete e delegacione, t’ i presim siç thot Kristaq efendiu, me priftërinj e kryqa në duar apo t’ i presim si thoni ju, që vendin ta bëjmë pazar të Goricës? Dilni, ju lutem, në fushë të mejdanit dhe të marrim qëndrim.”

Baroni i kafshoi nofullat. Sipas rregullores, kjo ishte replika e fundme dhe, pas asaj, anëtarët e klubit duhej të merrnin qëndrim.

” E dëgjova mendimin e Shkëlqesisë, Abaz Pashës,” tha ai, dukshëm i inatosur. ” E dëgjova dhe mendimin e Kristaq efendiut. E kam dëgjuar dhe mendimin tuaj. Po thoni se besoni të Zotin e Plotfuqishëm, birin e tij Jezu Krishtin dhe Shpirtin e Shenjtë. Po thoni, poashtu, se i Madhi Zot e ka krijuar Parajsën për të gjithë fëmijët e tij. Kam respekt për idealet tuaj, sepse edhe vetë jam i krishterë ortodoks, por s’ e kam të qartë përse duhet t’ ua ndërrojmë fenë ca varfanjakëve katolikë apo myslimanë për një kafshatë buke apo një copë are që i takon tjetërkujt?! Dhe kush u ka autorizuar që t’ ua jipni amp mirni një të drejtë që ua ka dhënë i Madhi Zot: të drejtën që t’ i luten Atij në cilëndo kohë dhe cilëndo gjuhë që donë vetë? Unë, fjala vjen, jam ortodoks, por i dua dhe katolikët, myslimanët, çifutët, jazidët e të gjithë fëmijët e tij…”

Baroni e kishte ndër mend të thonte edhe ca fjalë dhe t’ ua kujtonte miqëve të tij se ai, pa marrë parasysh ato që ishin shkruar nëpër gazeta, ishte kushëri i largët i Kastriotëve, por ata, si për inatin e tij, brofën në këmbë dhe qëndruan me kokë teposhtë, duke dhënë të kuptohej se gjitha diskutimet kishin marrë fund. Kështu veprohej çdo herë që vinte koha për të dalë në Kopshtin e Tulipanëve dhe, pas një çaji që pihej shpejt e shpejt, secili ikte në shtëpinë e tij.

Xiki efendiu e dinte përmenç detyrën e tij.

Ai e nxori facoletën nga xhepi dhe, pasi e fshiu ballin e djersitur, i falenderoi anëtarët e klubit për gatishmërinë e tyre të vinin n’ atë konsultë të natyrës urgjente. Pastaj, pas debatit që u zhvillua në frymë vëllazërore, ai konstatoi se shumica dërmuese ishin të mendimit që çdo arbilonas i cili kundërshtonte të konvertonte në fenë ortodokse, duhej të ndiqej përtej kufirit. Ai e përfundoi konsultën me këto fjalë:

” Miq të dashur, efaristo poli. Si juve që erdhët nga Erinopoja, ashtu dhe juve që erdhët nga Arbiloni. Pa marrë parasysh që ne, si afaristë e filantropë, kemi ndikim të madh, i Plotfuqishmi është edhe më i madh se ne. Asgjë s’ bëhet pa dëshirën e tij. Ne morëm një qëndrim, por qëndrimet tona janë si kullat e letrave. Sot qëndrojnë, nesër rrëzohen. Nëse është e shkruar që fqinjët tanë të çojnë dorë nga fetë e rrejshme, do t’ i pranojmë krahhapur dhe fitorja do jetë e përbashkët: vendi do të mbushet me qytetarë të rinj, me shkolla të reja, dhe me një frymë të re bashkpunimi. Më në fund, kufijt midis vendeve tona do të shemben, e shkuara do harrohet dhe, me lejen e të Madhit Zot, do shkojmë bashkarisht në Parajsë. U bëftë si ta ketë shkruar Ai!..

” Amin!” thanë të tjerët.

“ Atëherë s’ na mbetet tjetër pos të çohemi dhe, bashkarisht, si bij të të Madhit Zot, ta bëjmë atë shetitjen e zakonshme deti te Rrapi i Shamive dhe të ndahemi nga njëri tjetri.”

“ Amin,” thanë të tjerët.

“ Zoti e bekoftë Elin Zaden,” uroi Xiki efendiu.

“ Amin,” bënë edhe tjerët dhe, njëri pas tjëtrit, dolën nga salla ku kishin pirë çaj e debatuar me njëri tjetrin.

Shkruan: Ramadan Rexhepi