Seminar dhe punëtori me profesorin Fitim Uka, PhD.

Temat që do trajtohen në këtë seminar janë rreth identifikimi, vlerësimit dhe intervenimit të hershëm tek fëmijët me pengesa në zhvillim.

Objektivat e përgjithshme të trajnimit:

– Njohja e parakushteve kryesore për identifikim të hershëm

– Njohja e zhvillimit tipik si parakusht për intervenim të hershëm

– Njohja e mundësive kryesore për testim dhe vlerësim të hershëm

– Njohja e çrregullimeve në fëmijërinë e hershme

– Njohja e rëndësis së intervenimit të hershëm

– Njohja e faktorëve mbrojtës dhe faktorëve të rrezikut (trajtimi multidisciplinar)

– Njohja e programeve të suksesshme të intervenimit

– Njohja e formave të ndryshme të vlerësimit të efikasitetit të intervenimeve të hershme

– Zhvillimi I shkathtësive për dizajn të planeve për intervenime të hershme efikase

Seminari dhe punëtoria mbahen në sallen e seancave të kuvendit komunal në Preshevë.

16 shkurt, e shtune.

Ora: 10-17

Për psikologë, logopedë, ESR, pedagogë, edukatorë, mjekë, studentë te drejtimeve përkatëse dhe prindër.

Pjesëmarrja është 1000dinarë.

Regjistrimi është i obligueshëm në e-mail: fidan.nuh@yahoo.com

Pjesëmarrësit do pajisen me çertifikata.

Do e marrin materialin e ligjëruar dhe dhuratë tre libra:

“Surviving the Early Years The Importance of Early Intervention With Babies at Risk”

“Early Intervention for Young Children with Autism Spectrum Disorder”

“Group interventions for Children with ASD”

Rreth ligjëruesit

Fitim Uka është doktor i Psikologjisë.Ai ka përfunduar studimet e magjistraturës në Ludvig Maximilian University në Minhen të Gjermanisë, ndërsa doktoraturën e ka mbrojtur në Universitetin e Freiburgut, gjithashtu në Gjermani. Aktualisht është ligjërues në Universitetin e Prishtinës.Ka qenë prorektor për Hulumtime dhe Cilësi në Kolegjin Heimerer.

Përveç kësaj, prof. Uka është drejtor i Qendrës për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore.

Gjithashtu është kryeshef i Revistës Psika.

– Ju mirëpresim!