Në komunat e Bujanocit dhe Preshevës viteve të fundit fondi i bagëtisë është në rritje e sipër edhe pse akoma nuk është arritur numri nga periudha e para 10 viteve kur ka qenë në funkcion therrtorja Jugokoop, është thënë të martën në ligjeratën mbi ushqimin e bagëtisë, riprodhimin dhe ruajtjen e bagëtisë, që për fermerët lokalë në Shtëpinë e Kulturës në Bujanoc është organizuar nga Oda Ekonomike Rajonale e Leskocit.

Fermerët nga komuna e Bujanocit janë të pakënaqur për shkak se, siç thonë ata, nuk ka thertore në Bujanoc për vite me radhë dhe nuk kanë një shitje të sigurt. “Po të kishim një thrtore, do të ishte më mirë, madje edhe këto subvencione të dhëna nga shteti, njerëzit do të rrisnin numrin e krerëve të kafshëve, por tani nuk ka se kujt ti shiten”, ka thënë njëri nga fermerët e pranishëm. “Ne kemi edhe një problem se nuk kemi qumështin ku ta shesim, vetëm Stacioni i Veterinarisë që e grumbullon dhe pjesa tjetër nuk ka kujt të ia shesim, thertorja nuk punon vetëm në treg” është shprehur Suad Memeti nga Osllara. Sipas të dhënave të Stacionit të Veterinarisë në Bujanoc, në vitet e fundit fondi i bagëtisë është rritur, falë subvencioneve nga shteti dhe komuna. “Masat e marra nga shteti për evidentimin e krerëve kanë dhënë rezultate, prandaj trendi negativ është ndalur. Ne do të rrisim kopenë me mbarështuesit – ato që ishin më parë në rënie tash po rriten”, është shprehur Dragan Dodić nga Stacioni i Veterinarisë. Përfaqësuesi i Odës Ekonomike të Serbisë, Nenad Budimoviç tha se, ka mjaft thertore në Serbi dhe se kapaciteti i tyre nuk është plotësuar. “Mendoj se kemi një numër të mjaftueshëm të thertoreve që punojnë mesatarisht me vetëm 40 për qind të kapacitetit. Ky grumbullim i kafshëve të gjalla duhet të kombinohet, në mënyrë që parashitësit dhe parablerësit të jenë sa më pak të përfaqësuar, kështu që fermeri do të dijë saktësisht se sa do të përfitojë ai” tha Budimoviç. Për fermerët nga kjo zonë, thertorja më e afërt ëhstë në Leskovc./presheva.com/