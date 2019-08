Qe përse duhet të shkoni në udhëtim me nënën tënde!

Shfrytëzoni këtë udhëtim për biseda të gjata me të, pyeteni për këshilla, qeshni dhe kënaquni.

Bëni gjithë atë që zakonisht nuk arrini, sepse në rrethin tuaj ka shumë njerëz të cilëve duhet kushtuar kujdes.

Udhëtimi është mënyra më e mirë që sërish të lidheni me nënën dhe që t’i tregoni situatat e reja të cilat ju kanë ndodhur në përditshmërinë tuaj.

Është mirë i njohur fakti që kur rritemi në njëfarë mënyre zvogëlojmë kontaktin me prindërit tanë, ndërkaq është shumë me rëndësi t’i mbani të informuar që të mos ndihen të vetmuar…

Derisa jeni rritur, nëna juaj është përgjegjëse për ju dhe financat e familjes. Vetvetiu, në çdo udhëtim janë të fokusuar me të madhe sasia e detajeve të rëndësishme dhe nuk arrin të kënaqet dhe të relaksohet aq sa do të dëshirojë.

Shfrytëzoni udhëtimin me të në mënyrë që ta shkarkoni nga brengat dhe kënaquni në tërësi me përvojën e re që do ta përjetoni.

Shikojeni këtë nga kjo perspektivë, ju tani jeni person i rritur dhe ajo nuk është e detyruar të kujdeset për çdo gjë dhe më në fund mund të pushojë dhe të argëtohet mirë. Mundësojani këtë.

Nëpërmjet bisedave dhe shoqërimit do të zbuloni karakteristikat e saj të cilat deri tani nuk i keni ditur. Bisedoni me të për pasionet e saj, gjërat të cilat i ka dashur kur ka qenë e re dhe jetën të cilën e ka jetuar para se ju ka sjellë juve në jetë.

Kënaquni me humorin e saj, tregimet dhe planet të cilat i ka për të ardhmen, ndonëse fjala ka qenë për imtësi afatshkurtra siç është p.sh. shkuarja në shitore.

Nëpërmjet shoqërimit me nënën tuaj do ta kuptoni se si dashuria e saj ndaj jush kurrë nuk pushon, por vetëm rritet dhe bëhet edhe më e fortë nga dita në ditë.

Konsiderojeni si miken më të mirë, tregojani të gjitha sekretet tuaja më të ruajtura dhe përpiquni që maksimalisht t’i shfrytëzoni disa ditë “të ikjes nga realiteti”.

Këto kujtime me siguri do t’ju mbeten të ngulitura për kohë të gjatë në kujtime, jepni çdo gjë nga vetja që kujtimet të jenë sa më të bukura!