Ka përfunduar mbledhja e kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës në prag të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës.

Brenda takimit kanë thënë se në këtë kohë nuk ka marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje dhe se në seancë do të shkojnë pa dakordim.

“LDK-ja do t’i qëndrojë marrëveshjes në ndarjen e ministrive. Ne do të ulemi të negociojmë me VV-në për ta gjetur një gjuhë të përbashkët, por ministritë nuk do të lëvizin”, ka thënë.