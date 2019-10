Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR) ka përfunduar procesi i numërimit të votave të ardhura me postë në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit.

Në bazë të rezultateve, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar numrin më të madh të votave, ose mbi dyfishin e votave, krahasuar me të gjitha paritë e tjera, me gjithsej 7,030 vota. Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë e dyta me 2,158 vota, vetëm 19 më shumë se Partia Demokratike e Kosovës në vendin e tretë, me 2,139 vota.

Renditja e subjekteve dhe koalicioneve kryesore politike me numrin e votave të fituara nga diaspora është kjo:

Lëvizja Vetëvendosje (LVV) – 7,030 vota

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) – 2,158

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) – 2,139,

Koalicioni NISMA-AKR-PD – 916

Koalicioni AAK-PSD – 555vota