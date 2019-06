Koha për të larguar këpucët dhe për të sjellë sandalet e verës më në fund arriti. Për të gjitha adhurueset e këpucëve ky sezon është i mbushur me modele të ndryshme. Prej sandaleve ultra-sportive deri te taket “kitten”, ka diçka për secilin stil këtë verë. Duke u dhënë fund ndjenjave të viteve të 90-ta dhe fillimit të viteve 2000, sandalet “strappy” dhe “minimal” do të mbizotërojnë si këpucët më të mira të verës.

Ja disa prej sugjerimeve:

• Sandalet Sportive

Nëse ende nuk i keni fut këto sandale në gardërobën tuaj, tani është koha. Këto sandale jo vetëm se janë shumë të rehatshme, por ka mënyra të pafundme për t’i stiluar. Pjesa e sipërme minimale e bën këtë sandale shumë të butë, gjë që mundëson rahatinë në këmbë, mirëpo shumë persona preferojnë t’i mbathin edhe me çorape me figura të ndryshme.

• Taket “Kitten”

Sandalet me taken “kitten” automatikisht rrezatojnë elegancë. Stili u popullarizua nga ikona e modës dhe filmit Audrey Hepburn, dhe vazhdojnë të mbathen nga figurat “classy”, si Theresa May, Michelle Obama e shumë të tjerë. Edhe pse në trend një kohë të gjatë, ky stil i sandaleve vazhdon të jetë e preferuara e shumë vajzave që preferojnë stilin “classy”.

• Sandalet Transparente

Kendall Jenner, Priyanka Chopra dhe Rihanna janë vetëm disa që kanë zgjedhur sandalen transparente si të preferuarën këtë sezon. E kombinuar lehtë me çfarëdo ngjyre, paterne apo material të gardërobës – këto sandale shumë lehtë futen në listën e produkteve që duhet t’i keni këtë verë.

Për në plazh apo thjesht për të kombinuar me fustanet verore që keni, espadrillet vazhdojnë të jenë sandalet e preferuara të vajzave me stil “boho”. Fjala “espadrille” vjen nga gjuha franceze, dhe po njëjtë si vet kultura e modës francze, edhe kjo sandale i jep personit një dukje të pamundimshme apo “effortless”.

• Sandalet “Chunky”

Platforma “chunky” ka kohë që është në trend, dhe po favorizohet nga shumica edhe për verën 2019.