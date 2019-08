Ish-emisari i BE-së për Kosovën, Wolfgang Petrich, thotë se ka një iniciativë të re politike të SHBA-së dhe se ka pasur një ndryshim të qëndrimit ndaj Prishtinës në Uashington, i cili është parë në mënyrë më kritike nga SHBA.

Duke komentuar takimin e djeshëm midis presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiq dhe sekretarit të Shtetit amerikan Mike Pompeo, Petrich tha se ai kishte arritur në konkludim bazuar në bisedimet që ai pati me zyrtarët amerikanë javët e fundit.

Sipas tij, Uashingtoni tani po merr një vështrim më kritik në politikat e Prishtinës, veçanërisht për tarifat.

“Tarifat gjithashtu dobësojnë idenë e një ideje të lirë rajonale të CEFTA-s, dhe kjo masë e njëanshme nga kryeministri i Kosovës ndikon në zhvillimin ekonomik të rajonit”, tha ai.

Petrich përkujton se disa kohë më parë, presidenti i SHBA-së Donald Trump u dërgoi një letër presidentëve në Beograd dhe Prishtinë dhe ofroi mbështetje të SHBA-së, dhe beson se kjo është e mirë, por, në të njëjtën kohë, i vjen keq për rrezikun që Brukseli të dëbohet nga loja rreth zgjidhjes së çështjes së Kosovës.

Lidhur me spekulimet se SHBA mund të propozojë mbajtjen e një konference për të zgjidhur çështjen e Kosovës, Petrich tha që ai erdhi me idenë një vit më parë, por se ajo duhet të ishte e udhëhequr nga BE.

“Mendova se kishte një mundësi për të organizuar një lloj Dejtoni evropian, mbase në Bruksel, me qëllim të zgjidhjes së kësaj çështje. Meqenëse pothuajse të gjitha çështjet janë diskutuar vitet e fundit, unë mendova se ishte e mundur, nëse do të kishte vullnet politik nga të gjithë të përfshirë, ashtu edhe Beogradin, Prishtinën dhe Brukselin, si dhe Uashingtonin, për të gjetur një zgjidhje”, tha ai.

I pyetur nëse ai besonte se Uashingtoni ishte i hapur për të diskutuar për demarkacionin, Petrich kujtoi se ndryshimi i kufijve është refuzuar nga Gjermania, por se ai beson se asnjë variant nuk duhet të hidhet poshtë.

“Unë e konsideroj të rëndësishme, në rast se organizohet një konferencë e tillë, që asnjë variant të mos përjashtohet paraprakisht. Ajo që do të bihet dakord në fund është një çështje e negociatave dhe argumenteve më të mira”, tha Petrich.

Ai thekson se në çdo rast, zgjidhja duhet të sjellë stabilitet më të madh dhe të sigurojë zhvillimin e ekonomisë së të gjithë rajonit.

Para kësaj, ai thotë, se në mënyrë që dialogu të vazhdojë, së pari duhet të hiqen tarifat. Ai shton se nuk është i sigurt që nëse vjen deri te heqja e shpejtë e taksave, do të ketë kohë për të organizuar një konferencë për të zgjidhur çështjen e Kosovës para zgjedhjeve të parakohshme që do të mbahen këtë vjeshtë.

“Sipas mendimit tim, një konferencë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës mund të mbahet në fillim të pranverës së ardhshme”, përfundoi Petrich.