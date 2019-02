Partia Demokratike dega në Medvegjë ka reaguar ashpër ndaj institucioneve lokale të Medvegjës lidhur me mënyrën dhe uzurpimin e objekteve komunale të cilat pushtetarët i konsiderojnë si pronë private. Sipas këtij subjekti politik kjo ka ndodhur gjatë vizitës së koordinatorit nacional pranë qeverisë së Kosovës Rexhep Hotit që i bëri kësaj komune, kur organet komunale nuk e lejuan që takimin me këshilltarët e PD-së ta zhvillojë në godinën e KK, duke i detyruar që takimin ta zhvillojnë në kafene. Në reagimin e PD-së dega në Medvegjë thuhet: Më 26.02.2019 në Medvegjë ishte në vizitë Koordinatori nacional për kulturë, rini dhe sport në Qeverisë së Republikës së Kosovës, z. Rexhep Hoti me bashkëpunëtorët e tij. Ishte paraparë që takimi me këshilltarët opozitarë të Partisë Demokratike në KK në Medvegjë, Bajram Mustafa, Fehmi Beha, Albulena Salihu, Gani Krasniqi dhe Ruhan Muharremi të mbahet në objektin e komunës së Medvegjës. Për këtë arsye këshilltari në KK në Medvegjë Bajram Mustafa tentoi që në mëngjesin e asaj dite ta kontaktoj kryetarin e komunës por ai nuk ishte prezent në komunë, dhe më pastaj e kontaktoi kryetarin e KK në Medvegjë i cili premtoi se do të angazhohet për të siguruar një zyre për ta mbajtur takimin. Duke menduar se ato autoritete do të sigurojnë zyrën (sepse grupi i PD-së nuk ka zyrë) ndodhi e (pa) pritura, në korridorin e komunës personeli i sigurimit dhe dyert e mbyllura si për këshilltarët ashtu edhe për mysafirët, kurse zyrtarët komunal kishin braktisur vendet e punës. Rikujtojmë opinionin se e njëjta ka ndodhur edhe me mos hapjen e shtëpisë së kulturës për nxënësit nga Lezha , Republika e Shqipërisë, si dhe raste të tjera.

Shpresojmë se të gjithë të pranishmit këtë veprim të pushtetarëve do ta paraqesin aty ku është e nevojshme dhe ta gjykojnë të njëjtin veprim. Ne si këshilltarë i dënojmë ashpër këto veprime jo njerëzore dhe jo civilizues të këtij pushteti në Medvegjë dhe ne do të angazhohemi që në seancën e parë të radhës së KK në Medvegjë të diskutohet për këto veprime jo civilizuese. Në vazhdim u detyruam që takimin ta mbajmë në një objekt tjetër (kafene) ku temë diskutimi ishte Programi nacional për rini të përpiluar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Z. Hoti shtjelloi programin dhe më tutje u diskutua në lidhje me problemet e shumta të popullatës shqiptare të komunës së Medvegjës. Z. Hoti u zotua se me të gjitha këto probleme do t’i njoftoj institucionet e Republikës së Kosovës. Shpresojmë se në të ardhmen do të ketë edhe më shumë të tilla vizita në Medvegjë, thuhet në reagimin e PD-së dega në Medvegjë./presheva.com/