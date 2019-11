Tërmeti i cili goditi mëngjesin e së martës Shqipërinë, është ndier edhe në Kosovë. Përkundër Shqipërisë ku përveç të lënduarve ka edhe viktima, në Kosovë nuk është raportuar për të lënduar.

Por në ndihmë ndaj personave të goditur nga tërmeti në Shqipëri janë shprehur të gatshëm që të ndihmojnë edhe kosovarët.

Përmes një postimi në Facebook, një qytetar nga Presheva që jeton në Kosovë, Blend H. Sahiti është deklaruar se i ka hapur dyert e shtëpisë së tij për strehim ndaj personave që janë prekur nga tërmeti në shqipëri.

Lexojenin apelin e polotë të Sahitit:

VEMENDJE!!!!!!

APEL: Perveq 400€ qe do ti ndaj personalisht, Te gjithe ju vellezer tane qe keni mbetur pa strehim atje, ju mirepresim ketu tek ne, ne Kosove! 10 familje, une do te ju ofroj me aq sa kam mundesi strehim, ne objektin ku kam strehuar vitin e kaluar familje ne nevoje gjate dimrit! Buk e kryp e zemer, por te pakten per nje kohe deri sa shteti te ju beje zgjidhje, strehe keni mbi koke!

P.s. nuk kemi nevoje per komente lavderuese as asgje, thjeshte ata qe jane te interesuar le te me shkruajne direkt sepse parate e mbledhura do ti dergojme te gjitha ne Shqiperi, ne zonat me te prekura. Zot ndihmona 🤲🏻

#SHARE

https://developers.facebook.com/docs/plugins/embedded-posts/?prefill_href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fblenndyb%2Fposts%2F10220697074286764#code-generator