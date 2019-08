U përurua monografia “HEVZI NUHIU” e Gjulio Palangjes. Përurimin e kësaj monografie e organizuan Lidhja e Shkrimtarëve e Kosovës dhe Shoqata e gazetarëve të Luginës “ETIKA”. Për monografinë dhe veprimtarinë artistike të mjeshtrit Hevzi Nuhiu folën prof. dr. Shyqri Galica, prof. dr. Hivzi Muharremi, Don Lush Gjergji, kurse pas përshëndetjes që bëri personazhi i monografisë, iu shtruan edhe disa pyetje me interes.

Aktiviteti u mbajt në bibliotekën kombëtare “Pjetër Bogdani” në Prishtinë. Kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, Prof. dr. Shyqri Galica në fjalimin e tijë ka thënë se po takohemi me artistin e mirënjohur në qarqe më të gjera sesa këto të mjedisit tonë, me skulptorin që ka bërë emër gjithandej, por në mjediset e Kalabrisë pa dyshim përditë është para tyre.

Eksponatet e tij artistike kryesisht prej druri, guri e metali, skulpturat që i ka bërë pothuajse të flasin nga çdo kënd, komunikojnë me shumë dashuri me secilin udhëtar të rastit, prandaj portreti i tij artistik pa dyshim është i veçantë dhe gjithsesi i rrallë jo vetëm në hapësirat e këtij mjedisi, por edhe më tutje në vende të artit e të kulturës të Evropës.

Me rastin e promovimit të monografisë të krijuesit Hevzi Nuhiu ka dhënë vlerësim profesional edhe Prof. Dr. Hivzi Muharremi, Kritik dhe teoreticient i artit. Skulptori, Hevzi Nuhiu i takon brezit të mesëm të artistëve pamor. Është pjesmarrës në shumë ekspozita si në ato personale, poashtu edhe kolektive brenda dhe jashtë vendit. Me disa prej tyre ai ka ekspozuar përkrah artistëve të mirënjohur si: Gutusso, Ibrahim Kodra, Spatari, Rinocoti etj. Për artin e tij kanë shkruar shumë kritik, artist, letrar si në Kosovë ashtu edhe në Itali. Është laureat i disa shpërblimeve si :

“Premio Calabria Produce” me 1990, Cmimi Ndërkombëtar “Skanderbeg” më 1993, dorëzuar nga kardinal Tonini Esilio në ceremoninë e organizuar në Sallën e Pinakotekës së Kampidolios.

Nuhiu kryesisht i trajton imazhet nga zhanret e ndryshme artistike, duke filluar nga fusha e muzikës- baletit kombëtar, figurave në pozime nudo nërelievinstruktural të drurit me një elegancë të ritmit muzikor, mandej vazhdon me kompozimet “Nëna me fëmiun”, me lojën ekstravagande të figurave grupore në sipërfaqen njëdimensionale relievore të strukturës së drurit, në portretet e shumta ekspresivo-surreale e deri të format abstrakte të kompozimeve të kapitullit.

Në fund do thënë se monografia në aspektin metodologjik është një botim gjithëpërfshirës duke filluar nga hyrja e deri te citimet e autorëve të ndryshëm të cilët e kanë përcjell zhvillimin e krijimtarisë artistike të autorit, krijuesit Hevzi Nuhiut thotë kështu gjatë përurimit të monografisë prof. dr. Hivzi Muharremi.

Për skulpturat e Nuhiut ka folur edhe Don Lush Gjergji ku sipas tij, Hevziu është një njeri që nuk shikon vetëm sipërfaqen e asaj çka ka toka dhe mbitoka. Por se gjërave të bukura iu jep një bukuri shtesë sepse botën e tij që e ka në brendi e projekton dhe e derdh në lëndën e parë që është druri, guri dhe metalet e ndryshme. Prandaj veprat e tij artistike janë një muze, janë një ekspozitë e vazhdueshme në natyrë sepse ato komunikojnë vazhdimisht me njerëzit që kalojnë andejpari”, thotë Don Lush Gjergji.

Ndërsa mesazhi i skulptorit Hevziut është se natyrën tonë, tokën tonë, planetin tonë çdo ditë po e helmojmë me qindra mijëra tonelata helm, i kemi futur kancerin tokës dhe ajo po na paguan me të njëjtën monedhë”, thotë skulptori Nuhiu. Rikujtoj një prej vlerësimeve më të mira për skulpturat e Hevzi Nuhiut që i ka dhënë poeti i njohur shqiptar Visar Zhiti ku thot “Ai bën një art të pakohë dhe të pamoshë, që i ngjan punëve të njeriut të parë nëpër shpella dhe atij më modernit. I bashkon këto dy vizione dhe jep atë që do të bënte natyra”, kështu ka shkruar poeti Zhiti për skulptorin shqiptar nga Presheva Hevzi Nuhiu.

Edhe personalitete të tjera nga sfera e artit dhe politikës kanë dhënë vlerësime pozitive për skulpturat e Hevzi Nuhiut duke potencuar se në skulpturat e tij gjithçka është e bazuar në një kundërpozicion në mes të asaj që është bosh dhe asaj që është plot./presheva.com/