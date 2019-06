Partia për Veprim Demokratik në Bujanoc meriton të lëshojë pushtetin dhe të mbetet opozitë. Skandalet që i dalin herë pas here Shaip Kamberit, kryetarit të komunës, Bujanoc njëherit kryetarë i PVD-së ka bindur qytetarët bujanocas se ata nuk meritojnë udhëheqjen e komunës, ka thënë kështu në një deklarat për media, homologu i tijë, kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi .

Ajo që është irituese për qytetarët ka dal në pah nënshtrimi i i të parit të komunës ndaj zëvendësit të tijë serb meqë qeverisin bashk me Stojance Arsiç dhe favorizimi i komunitetit serb në komunën e Bujanocit.

Mostranparenca ndaj opinionit publik me rastin e fundit që ka të bëjë me mos transmetim të seancës së kuvendit në Bujanoc dëshmon pazaret që po bën Shaip Kamberi me Sojançen thotë Arifi.

PVD nuk meriton me udhëheq pushtetin lokal në Bujanoc thotë i pari i Preshevës, Shqiprim Arifi./presheva.com/