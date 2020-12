Ne, sot së bashku do të heshtmi. Në fakt jemi të qetë si kurrë më parë, pasi jemi mbledhur dhe po ndajm ditët më të vështira me Kryetarin Shqiprim Arifi me rastin e humbjes së nënës së tij. Dhe kështu do të veprojm me gjitha tragjeditë private të oponentëve tanë politik, sepse ne kemi kundërshtar të ideve politike nuk kemi hasmëri me asnjërin prej tyre. Deri sa PVD sulmon politikisht me propaganda, ne do ta mbajm qetësin, sepse luftrat më të përgjakura në histori kanë pushuar për pak minuta gjerë sa kundështari i ka thënë lamtumirën e fundit familjarit të tij. Ne, sot së bashku heshtmi, por përgjigjet e tona sigurisht se do t`i japim më vonë.