Qeveria e Sërbisë ka ndryshuar rregulloren e miratuar kohë më parë mbi kriteret për përcaktimin e aktiviteteve që kanë ndikim negativ në mjedis, kështu që qytetarët e Serbisë nuk do të paguajnë EKO taksën, në shumë prej 1,200 dinarë në vit për ekonomi familjare, siç ishte parashikuar fillimisht, iu është konfirmuar agjencisë Tanjug në qeveri.

Qeveria të hënën, siç ka njoftuar Kryeministrja Ana Bërnabiç, ka ndryshuar rregulloren duke fshirë nenin katër, i cili parasheh këtë taksë për persona fizik nga 1 janari i vitit 2020.

Kjo do të thotë që sipas rregullores së ndryshuar, qytetarët nuk do të trajtohen si ndotës të mjedisit. Kryeministrja tha të shtunën se nuk bëhet fjalë që qytetarët do të paguanin paushall shumën prej rreth 100 dinarëve në muaj ose 1200 dinarë në vit për EKO taksën nga viti 2020.

“Ne do ta precizojmë rregulloren të hënën, në bazë të të cilave janë shfaqur nenet e reja. Ne kemi ndryshuar rregulloren këtë vit në mënyrë që EKO taksa, veçanërisht për bizneset dhe kompanitë, të paguhen në një mënyrë që të jetë më transparente dhe kjo mos të jetë taksë para-fiskale për ekonominë që operon në Serbi” tha Bërnabiç.

Qeveria e Serbisë miratoi një rregullore të re në fillim të dhjetorit që përcakton tarifat për ndotësit e mjedisit, pasi ajo e mëparshmja nuk ka dhënë rezultatet e pritura. Bëhet fjalë për rregulloren me të cilën Qeveria e Serbisë ka vendosur kriteret me të cilat do të përcaktohen aktivitetet që kanë ndikim negativ në mjedis dhe ti paguhet tarifat për personat juridikë, sipërmarrësit, si dhe qytetarët – pronarë të njësive të banimit.

Kryeministrja serbe ka thënë se “qytetarët nuk do të paguajnë EKO taksën. Të gjitha subjektet ekonomike, sipas veprimtarisë së tyre, ndahen në tre grupe veprimtarish, ato që ndikojnë në ndotjen e mjedisit që kanë ndikim të madh, të mesëm dhe të vogël në natyrë.

Ndotësit më të mëdhenj, gjegjësisht personat e mëdhenj juridikë, do të paguajnë një kompensim maksimal prej dy milion dinarëve në vit. Tarifat më të ulëta për shkak të ndikimit më të vogël në ndotjen e mjedisit do të paguajnë mikro ndërmarrjet në vlerë prej 5,000 dinarë./presheva.com/