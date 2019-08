Periudhat tropikale, me temperatura jashtëzakonisht të larta gjatë ditës dhe natës, priten në të gjitha pjesët e Serbisë edhe në dhjetë ditët e ardhshme, gjegjësisht deri në fund të gushtit. Deri në fund të muajit do të mbajë mot i nxehtë me temperaturë nga 30 deri në 35 gradë celzius, thuhet në njoftimin e fundit të Qendrës Republikane Hidrometeorologjike.

Pra, nuk duhet pritur ndonjë freskim në dhjetë ditët e ardhshme, madje as në formën e temperaturave më të ulëta, por sipas të gjitha gjasave, as shi. Sipas të dhënave rajoni jonë deri më 4 shtatorë do të jetë nën valën tropikale. Temperaturat ditore nuk do të zbresin nën 32 gradë celzius.

Në njoftimin e QRHM-së thuhet se, deri më 29 gusht, do të ketë mot me diell dhe të ngrohtë me një temperaturë maksimale nga 30 deri në 35 gradë.

Që prej ditës së premte, me vranësira lokale, në zonat malore reshje të dobëta shiu, veçanërisht të Dielën dhe të Hënën, por që temperaturat do të vazhdojnën mbi 30 gradë celzius./presheva.com/