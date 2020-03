Të gjithë ata qytetarë nga sot që vijnë nga jashtë shtetit, pa marë parasysh nga i cili shtet që vijnë, do të izolohen dhe karantinohen në Banjën e Bujanocit.

Sipas njoftimit zyrtarë ata qytetarë që vijnë me veturë do të përcillen nga policia me veturë, ndërsa ata që kalojnë në kufi në këmbë, do të dërgohen në mënyrë të organizuar me vetura të shtëpisë së shëndetit.

Nëse nuk e ke obligim, mos eja në vendlindje.

Rri n’shpi!/presheva.com/