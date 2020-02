Milano mbyllet në përpjekje që të mbrohet nga coronavirusi i cili megjithatë tani ka mbërritur në qytet.

Nga shkollat ​​te teatrot, te muzetë, kinematë, baret dhe klubet e natës, të mbyllura për 7 ditë në rajonin e Lombardisë, i cili parashikon pezullimin e ngjarjeve ose iniciativave të çfarëdo natyre, ngjarjesh ose çfarëdo forme takimesh në një vend publik, përfshirë ato kulturore. Dhe njerëzit dynden në supermarkete për të mbushur karrocat e tyre të ushqimit me linja të gjata dhe rafte bosh.

Shfaqjet janë pezulluar gjithashtu në Piccolo Teatro deri në njoftimin e mëtejshëm; pastaj u mbyll Hangar Bicocca dhe muzeu i Gallerie d’Italia. Baret, klubet e natës dhe institucionet argëtuese duhet të mbyllen sipas rregullave rajonale nga 18 në 6.00, ndërsa nuk do të ketë kufizime për restorantet.

Edhe monumenti simbolik i qytetit, Duomo, do të mbetet i mbyllur për turistët si masa paraprake deri më 25 shkurt. Besimtarët do të jenë në gjendje të hyjnë për t’u lutur, por nuk do të jenë në gjendje të marrin pjesë në tubimet tjera që janë pezulluar deri në një datë për t’u përcaktuar, siç njoftoi kryepeshkopi i Milanos, Imzot Mario Delpini.

Dhe dyndja në supermarkete filloi pas bllokimit të qytetit, rafte u zbrazën shpejt dhe ka linja të gjata në arkë. Njerëzit gjithashtu lëvizin me dy ose tre karroca dhe disa maska ​​për tu ruajtur nga virusi vdekjeprurës. Padyshim një e dielë ndryshe për një qytet që mbyllet nga coronavirusi.