Në takim me zëvendëskryeministrin e qeverisë së Republikës së Kosovës zotin Fatmir Limaj, njëherit kordinator i ekipt shtetror të Kosovës për bisedimet Prishtinë-Beograd. Zoti Limaj konfirmoj për të satën herë me radhë se ekipi shtetror i bisedimeve seriozisht do të merret me shqiptarët e Luginës së Preshevës në bisedimet e Brukselit. Prandaj, në platformën e përkatitur nga ekipi negocues i shtetit të Kosovës kanë propzu masën e plotë të reciprocitetit midis të drejtave të serbëve në Kosovë dhe të drejtave të shqiptarve në Luginë të Preshevës. Një gjë e till është pranuar edhe nga mediatorët e bisedimeve përkatsisht Brukseli zyrtar. Ditë më të mira do të presin shqiptarët e Luginës së Preshevës-ka shkruar kështu në rrjetin e tij social facebook kryetari i PDSH-së, Ragmi Mustafa./presheva.com/