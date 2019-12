Edhe viti kalendarik që po e lëmë pas nuk i ka shpëtuar rritjes së numrit të rasteve sociale të cilat iu kanë drejtuar Qendrën për punë sociale në Bujanoc për të këruar asistencë sociale.

Mesi i dhjetorit ka arritur numrin në 1325 familje me gjithsej 4498 persona, që sipas drejtorit të Qendrës për punë sociale në Bujanoc Njazi Ahmetit nga viti në vit ky numër nuk po zvoglohet por gjithnjë është në rritje.

Në 2019-tën janë dorzuar 220 kërkesa për asistenc sociale. Shuma e mjeteve për një anëtarë familje ka qenë afër 8500 dinarë, ndërsa më shumë se 5 anëtarë afër 29 mijë dinarë në muaj, mvarësisht sipas vlersimit të ekipit në teren.

Sipas drejtorit në komunën e Bujanocit 281 përsona me aftësi të kufizuar marrin asistenc sociale, ndërsa numri i personave me aftësi të kufizuara që kanë dorzuar kërkesat për ndihmë sociale gjatë vitit që po e lëmë ka qenë 79.

Mjetet për personat me aftësi të kufizuara ndahen në dy kategori thotë Ahmeti, personat me aftësit të kufizuar me dëmtime të lehta, marrin asistencë siciale deri në 11 mij dinarë në muaj, ndërsa personat me aftësi të kufizuar në kategogorin e rënd, ku bëjnë pjesë personat q ëlëvizin me karroca dhe të verbër marrin rreth 29 mijë dinar në muaj, këto raste klasifikohen nga ana e ekipit professional të qendrës në bashkëpunim me mjekët kompetent.

Qendra për punë sociale as këtë vit nuk ka mundur ti shpëtojë rasteve të fëmijëve pa përkujdesje prindërore. Sipas drejtorit këtë vit Qendra është përkujdesur që 11 fëmijë pa përkujdesje prindrore të vendosen në familjet strehuese, ndërsa janë lëshuar afër 60 vendime për fëmijët pa përkujdesje prindërore të cilat janë strehuar në qendrën e strehimit për emigrant.

“Është shumë e vështirë ndarja nga ata fëmijë, edhe pse të shumtën e rasteve ata nuk qëndrojnë më shumë se 5-6 muaj tek ne deri në momentin e adoptimit të tyre, por pamvarësisht kësaj ata bëhen pjes e jona dhe qdo ndarje na përcjell me shumë emocione” thotë një kryefamiljarë, familja e të cilit shpesh ka strehuar deri në momentin e adoptimit fëmijë pa përkujdesje prindërore.

Dhuna në familje vazhdon të jetë një fenomen në rritje i cili doemos kërkon masa për parandalim, ky vit sipas të dhënave të Qendrës është manifestuar me 70 raste të paraqitura për dhunë në familje.

Në kompetencat e sajë Qendra ka edhe rastet e femijëve me sjellje asociale që veprojnë kundrejt ligjit, këtë janë paraqitur 73 të tillë.

Kushtet e vështira ekonomike që po mbizotërojnë në rajon, jo më pak e kanë prekur edhe komunën e Bujanocit, kjo ka bërë që edhe numri i personave që kanë nevojë për shuajtje ditore të rritet.

Këtë vit Kryqi i Kuq i ka ndarë shujatje ditore 900 personave, që njëherit janë shfrytzues të asistencës sociale. Nga buxheti komunal këtë vit janë ndarë 4 miljon dinarë për familjet të cilat kanë pasur ndërprerje të asistencs familjare në muaj sikurse edhe për familjet me gjende të rënd ekonomiko-sociale, shpjegon Ahmeti.

Qendra për punë sociale në Bujanoc ka një ekip me pervojë shum positive kur bëhet fjalë për shqyrtimin e rasteve që janë në kompetenca të sajë, duke u nisur nga drejtori, psikolog, pedagog, punëtor social dhe jurist./presheva.com/