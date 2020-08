Enver Mehmeti, anëtarë I kryesisë së Partise Demokratike Shqiptare në Preshevë dhe njëherit zëvendës kryetar I Këshillit Kombëtar Shqiptar ka reaguar ndaj kumtesës së subjektit të tij politik për heqjen dorë nga pozita e kryetarit të komunës në rast se formohet një shumice e re ne kuvendin komunal në Preshevë.

“Jam i zhgënjyer me vendimin e kryesisë së PDSH-së për të hequr dorë nga verditki qytetarë! Kam qenë me respektua parimin e shumicës kur PDSH-së iu vodh fitorja me 2016 pa ju dhënë mundësia të parit njëherit,në rast dështimit pastaj të dytit”, ka shkruar pas publikimit të kumtesës së PDSH-së.

Ai theksoi se është kundër që pozita e të parit të komunës të bëhet “fontanë dëshirash” duke mos respektuar parimet demokratike.

Kryesia dhe Grupi i Këshilltarëve të Partisë Demokratike Shqiptare pas diskutimeve dhe analizës rreth situatës së krijuar në Kuvendin Komunal të Preshevës ka ftuar disa parti për formimin e shumicës së re qeverisëse.