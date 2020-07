Ylli shqiptar, Xherdan Shaqiri ka shtuar edhe një trofe të çmuar në listën e tij të gjatë të trofeve.

Liverpooli është kampion i Ligës Premier për sezonin 2019/20, pasi tash e disa javë e ka siguruar atë matematikisht.

Megjithatë, trofeu dhe medaljet iu dhuruan vetëm të mërkurën mbrëma pas fitores 5-3 ndaj Chelseat në Anfield.

Njëri nga lojtarët që ndjeu emocionet e mëdha ishte padyshim edhe ylli shqiptar, Xherdan Shaqiri, i cili mori medalje të titullit.

Reagimi i djaloshit nga Zhegra e Gjilanit ishte i menjëhershëm në rrjetet sociale.

“Kampionët e Anglisë”, ishte përshkrimi i fotografisë së Shaqiri të postuar në profilin e tij privat në Facebook.

Shaqiri gjatë karrierës ka fituar disa here titullin vendas me Baselin dhe Bayern Munichun, ndërsa me këta të fundit ka fituar edhe Ligën e Kampionëve.