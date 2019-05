Ovl e UÇPMB-së, ka reaguar si kurrë më parë ndaj kryetarit të Trupit kordinus Zoran Stankoviç i cili ditë më parë në një deklaratë të tijë dëshmorët e UÇPMB-së i ka quajtur terroristë. në vazhdim keni reagimin e plotë të Ovl-UÇPMB-së:

Nuk është hera e parë që nga zyrtarë të lartë shtetërorë Serbë dëshmorët e UÇPMB-së fyhen me emër terrorist. UÇPMB ka qenë dhe do të mbetet ushtri çlirimtare ku në radhet e sajë u radhitën bijat dhe bijtë më të mirë të popullit, me të vetmin qëllim për të mbrojtur pragun e shtëpisë. UÇPMB bëri luftë të pastër çlirimtare për ta mbrojtur pragun e shtëpisë nga regjimi i Millosheviçit. Luftën e UÇPMB-së e njohu tërë bashkësia ndërkombëtare sepse bënin luftë për tu mbrojtur e jo për ti shtypur të tjerët. Në i bëjmë pyetje Stankoviçit dhe gjithë atyre që mendojnë njejtë si ai se ku bëri luftë UÇPMB ?Në Nish apo Beograd ?Apo bënë luftë para pragut të shtëpisë? Ju e dini mirë se UÇPMB kur kishte nën kontroll mbi gjysmën e territorit të Luginës së Preshevës ju pranuat të uleni me ata që sot po i quani terroristë. Me arritjen e marrveshjes së Konçulit ish ushtarët e UÇPMB-së i amnestuat por asnjëherë nuk ju përmbajtët marrveshjes së paqës. Ju që nga arritja e marrëveshjes në pabesi na vratë komandant Ridvan Qazimi-Lleshi, i ngritët akuza të pabaza ndaj ish ushtarëve,burgosët dhe thuaj gjithë komandatët i larguat nga Lugina me të vetmin qëllim të shuani krenarinë e lavdishme të Shqipëtarëve e cila është UÇPMB dhe dëshmorët e sajë që dhanë jetën e tyre për të mbrojtur pragun e shtëpisë. Lavdi gjithë dëshmorëve që dhanë jetën e tyre për lirin e atdheut dhe rrespekt për gjithë ish ushtarët e UÇPMB-së. Me rrespekt nga kryesia d Ovl UÇPMB-së. Bujanoc më 24.05.2019./presheva.com/