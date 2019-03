Klubi ka kontaktuar me agjentin e Jose Mourinhos, Jorge Mendes. Plani i madrilenëve është që Santiago Solarin ta shkarkojnë deri në fundjavë dhe trajneri i ri të prezantohet në prani të fansave para ndeshjes së dielës kundër Valladolidit.

Dje, klubi raportohet se k kontaktuar me agjentin e trajnerit portugez Jorge Mendes me qëllim që ta punëson portugezin për herë të dytë. Strategu 56-vjeçar ishte trajner i Madridit nga viti 2010 deri në vitin 2013, por klubi duhet së pari të bindë Mourinhon, i cili ka dyshime rreth pranimit të ofertës.

Marrëdhëniet me lojtarët (shtatë prej të cilëve ende janë në skuadër që nga koha e tij në klub – me disa prej tyre kishte mosmarrëveshje) dhe me disa anëtarë të bordit e bëjnë atë të kujdesshëm për të rënë dakord për një rikthim të dytë në Santiago Bernabeu. Plani i presidenti i Florentino Perezit është që trajnerin aktual nuk do të jetë në stol për ndeshjen e xhiros së 27-të të La Ligës.

Burimet e klubeve të konsultuara nga AS pretendojnë se Solari është afër shkarkimit sepse, ndërsa ekipi është eliminuar nga dy garat në hapësirën e një jave, bordi mendon se Los Blancos ende mund të luftojnë për vendin e dytë në LaLiga, në mënyrë që të jenë në gjendje të kualifikohen për SuperKupën e rindërtuar të Spanjës, i cili këtë vit ka një format të ri me katër ekipe që kontestojnë trofeun. Mourinho ishte në krye të Madridit për tre sezone (2010-11, 2011-12 dhe 2012-2013) dhe gjatë asaj kohe fitoi njëherë titullin në La Liga, Copa del Reyn dhe SuperKupën e Spanjës.