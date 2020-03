Nik Wallenda 41- vjeçar, eci 600 metra përgjatë një teli çeliku mbi vullkanin aktiv Masaya në Nikaragua – duke realizuar marifetin më të rrezikshëm në karrierën e tij.

Sipas mediave të huaja, Masaya është një nga tetë vullkanet në botë që ka një liqen të llavës aktive, ndërsa gjeneron nxehtësi prej rreth 1100 gradë Celsius.

Off the wire and into the history books! What an incredible moment for Nik as he just touched down on the other side of the Masaya Volcano! Congratulations! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/osN2l1A3bB

— Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020