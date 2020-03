Në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur në orët e mbrëmjes së ditës së diel, më 15 mars 2020, lidhur me pandeminë e shkaktuar nga CoVID-19 apo Corona virusi, Shtabi komunal për situata të jashtëzakonshme njëzëri nxorri këto vendime:

1. Shpallet gjendja e jashtëzakonshme në territorin e komunës së Preshevës

2. Nga ana e institucioneve publike ku themelues është Kuvendi komunal, të bëhet reduktimi i orarit të punës, i cili do të jetë nga ora 08:00 deri në ora 14:00, si dhe reduktimi i numrit të punëtorëve, ku lirohen punëtorët nga mosha 60 vjeç e sipër.

3. Ndërprerja e punës së Entit parashkollor “8 marsi” me të gjitha paralelet në territorin e komunës së Preshevës, si institucion i themeluar nga Kuvendi komunal Preshevë

4. Mirëmbajtja e higjienës në hapësirat e punës së institucioneve publike dhe private, ku punëtorët e mirëmbajtjes do të angazhohen gjatë gjithë orarit në pastrimin e hapësirave të punës

5. Dezinfektimi i ambienteve në institucionet publike dhe private

6. Hyrje daljet në institucionet publike të jenë të kufizuara, të cilat do të koordinohen me përfaqësuesit e sigurimit të objekteve publike

7. Reduktimi i orarit të punës së objekteve hotelierike (kafeteritë, baret, restorantet, gjelltoret, ëmbëltoret etj.) nga ora 08:00 deri në orën 18:00, si dhe reduktimi i numrit të mysafirëve në 50 maksimalisht, njëkohësisht.

8. Moshat e shtyra nga 65 vjeç e sipër, obligohen të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, pasi janë si grupmoshë më e rrezikuar.

9. Ndalimi i të gjitha organizimeve të mbledhjeve, manifestimeve kulturore dhe sportive.

Shtabi komunal për situata të jashtëzakonshme do të përcjellë me vëmendje të gjitha zhvillimet që lidhen me situatën e krijuar dhe do të qaset konform kompetencave të tij, duke njoftuar me kohë qytetarët e komunës sonë, me masat tjera që do të ndërmerren në vijim. Kujdes PO, panik JO thuhet në njoftimin e shtabit për situata të jashtëzakonshme./presheva.com/