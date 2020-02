Antarktiku ka regjistruar për herë të parë një temperaturë më shumë se 20C (68F), duke shkaktuar frikën e paqëndrueshmërisë së klimës në depon më të madhe në botë të akullit.

Rekordi 20.75C i regjistruar nga shkencëtarët brazilianë në ishullin Seymour më 9 shkurt ishte po thuajse një shkallë e plotë më e lartë se rekordi i mëparshëm i 19.8C, marrë në Island Signy në janar të vitit 1982.

Këto regjistrime do të duhet të konfirmohen nga Organizata Botërore e Meteorologjisë, por ato janë në përputhje me një prirje më të gjerë në gadishull dhe ishujt afër, të cilët janë ngrohur me gati 3C që nga epoka para-industriale, transmeton Telegrafi.

Shkencëtarët, të cilët mbledhin të dhënat nga stacionet e monitorimit çdo tre ditë, e përshkruanin rekordin e ri si “të pabesueshëm dhe jo normal”.

“Ne po shohim trendin e ngrohjes në shumë prej vendeve që ne po monitorojmë, por kurrë nuk kemi parë diçka të tillë”, tha Carlos Schaefer, i cili punon në Terrantar, një projekt i qeverisë braziliane që monitoron ndikimin e ndryshimit të klimës në Antarktik.

Shkencëtarët në programin antarktik brazilian thonë se kjo duket se ndikohet nga ndryshimet në rrymat e oqeanit dhe ngjarjet El Niño: “Ne kemi ndryshime klimatike në atmosferë, e cila është e lidhur ngushtë me ndryshimet në oqean. E gjithë gjëja është shumë e ndërlidhur”.

Ndërsa temperaturat në Antarktidën lindore dhe qendrore janë relativisht të qëndrueshme, ka shqetësime në rritje për Antarktidën perëndimore, ku oqeanet e ngrohjes po dëmtojnë akullnajat e mëdha Thwaites dhe Island Pine. Deri më tani, kjo ka çuar në një sasi relativisht të ulët të ngritjes së nivelit të detit, por kjo mund të ndryshojë me shpejtësi nëse ka një kërcim të qëndrueshëm të temperaturës.

Gadishulli i Antarktikut – gishti i gjatë i tokës që shtrihet drejt Argjentinës – është prekur në mënyrë dramatike. Në një udhëtim të fundit me Greenpeace, Guardian pa akullnajat që janë tërhequr me më shumë se 100 metra në gjirin e Discovery dhe shkurre të mëdha toke në ishullin King George George, ku bora u shkri në pak më shumë se një javë, duke lënë shkëmbinj të ekspozuar të errët.