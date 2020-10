Rreth 245 raste të reja të Corona virusit u regjistruan dje në Serbi, i cili është numri më i lartë që nga 2 shtatori, sot, për fat të mirë, ka rënë në 203, por pavarësisht nga statistikat, ne ende jemi duke bërë më të mirën në rajon, thonë epidemiologët në Serbi, përcjell presheva.com.

Epidemia po rritet përreth Serbisë: në Rumani, deri në 4,013 raste të reja u regjistruan brenda një dite, Maqedoni, 445, në Kroaci 794, Hungari 950, Bosnjë dhe Hercegovinë 569 … Serbia është në unazën e kuqe dhe rajoni fjalë për fjalë po thyen rekorde famëkeqe për numrin e njerëzve të infektuar çdo ditë.

Epidemiologu dhe anëtar i Shtabit të Krizave për kontrollin e infeksionit Covid-19 prof. Dr. Branislav Tiodoroviq thotë se një situatë e rëndë po ndodh rreth nesh dhe se është e nevojshme të jemi të kujdesshëm në periudhën e ardhshme. Nga njëra anë, ekonomia kërkon lëvizjen e mallrave dhe qarkullimin e njerëzve, dhe nga ana tjetër, ne duhet të kujdesemi për shëndetin e njerëzve

– Një situatë shumë serioze po ndodh rreth nesh, kroatët tashmë kanë kaluar 700, pastaj sllovenë mbi 400 raste ditore (sot edhe 745!), Këto ndoshta janë numra që janë tejkaluar, për të mos përmendur Rumaninë, Bosnjën dhe Hercegovinën. Ka një rënie të përkohshme në Maqedoni, është si në vendin tonë, ishte e hëna 60 dhe dje kemi 245. Gjithmonë ka më pak njerëz të infektuar për fundjavë, sepse atëherë ka më pak teste. Sa i përket numrave, ne jemi më të mirë se të gjithë, por mendoj se jemi në një situatë shumë specifike, sepse duhet të vendosim se çfarë tjetër do të aplikojmë sa i përket vendit tonë dhe brenda vendit. Ne kemi një problem serioz se çfarë të bëjmë me hyrjen në vend, kështu që njerëzit tanë jetojnë në ato vende, dhe në Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Mal të Zi, ne nuk duhet të vendosim disa masa vetëm për individët, sepse ky do të ishte diskriminim. Kështu, nga ana tjetër, na duhet që fluksi i mallrave dhe njerëzve të vazhdojë, gjë që reflektohet në situatën në ekonomi, e cila është mjaft e mirë në raport me të tjerët – shpjegon profesor Tiodorović.

Sipas epidemiologut, përcjell presheva.com, situata në rajon ndryshon nga vendi në vend sepse shkaqet e infeksionit janë të ndryshme dhe nuk mund të krahasohen, të themi, Rumania dhe Kroacia ose Sllovenia.

Megjithëse kufijtë e Serbisë janë të hapur, në këtë moment nuk dihet nëse do të ketë vendosjen e masave të reja kundër atyre që hyjnë në vend.

– Tani jemi në dilemë nëse duhen futur masa shtesë, nëse do të jenë selektive, jam i sigurt që nuk mund të fusim masa në lidhje me njerëzit tanë që vijnë dhe qëndrojnë këtu. Njerëzit që punojnë këtu ose kanë të afërm vijnë në vendin tonë, ne do të duhet të mendojmë me kujdes për gjithçka. Ne jemi akoma në pozicionin më të mirë në këtë moment, pavarësisht rritjes, kështu që nëse mundemi, do të ishte mirë të vazhdojmë të kujdesemi për respektimin e masave, sepse rezultati i gjithë kësaj është që një pjesë e mirë e popullatës të respektojë masat – përfundon profesori Tiodoroviq. /presheva.com/